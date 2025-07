Oscar Piastri po sprintu: Nechci, aby se to znovu opakovalo

Oscar Piastri strávil během sprintu ve Spa příliš mnoho času za Maxem Verstappenem a je odhodlaný podobnou situaci v nedělním závodě neopakovat. Do Grand Prix vstupuje s jasným cílem postavit se svému rivalovi čelem.

Oscar Piastri si na sprint ve Spa zajistil pole position suverénním časem 1:40.510, téměř o půl sekundy rychlejším než druhý Max Verstappen. Přesto však už při oslavě svého úspěchu otevřeně přiznal, že start z první pozice na tomto okruhu není výhrou, ale spíš nevýhodou.

„Spa je asi jedno z nejhorších míst pro pole position! Ale co se dá dělat,“ uvedl Piastri po kvalifikaci pro F1TV. Jeho obavy se potvrdily hned na začátku sprintu, kdy Verstappen využil slipstreamu a na Kemmel Straight snadno McLaren předjel. Piastri se sice po celých 15 kol snažil o návrat do čela, ale vyšší přítlak, který McLaren zvolil, mu s tím neumožnil pomoci ani DRS.

Ve svém hodnocení pro Jolyona Palmera Piastri přiznal, že první kolo „proběhlo téměř podle očekávání“. Snažil se „klikatit mezi přímými a nedávat příliš mnoho tahu“, ale jednoduše mu chyběla rychlost na rovinkách. „I pak jsem neměl rychlost na rovinkách po zbytek závodu,“ dodal. I přes to si odvezl cenné body a zůstává spokojený, protože šlo zatím jen o sprint. „Je to trochu frustrující, že jsem nemohl předjet, ale body jsou dobré.“

McLaren se nyní musí vrátit k analýzám, protože Piastri jasně naznačil, že v nedělním Velké ceně nechce zopakovat podobný scénář. Počasí navíc slibuje bouřky a déšť, což komplikuje rozhodování o nastavení přítlaku. „Počasí vypadá dost špatně, což znamená, že nechcete mít příliš velké křídlo,“ vysvětlil. „Ale nechci zopakovat to, co se stalo ve sprintu, takže uvidíme, co se dá udělat.“

Před nedělním závodem však čeká ještě sobotní kvalifikace, ve které Piastri rozhodně nezamýšlí polevit. „Těším se na ni,“ řekl. „Spa je můj nejoblíbenější okruh v roce a zejména kvalifikace tady je úžasná, takže se těším na pořádné boje.“

Druhým místem ve sprintu navíc Piastri prodloužil svůj náskok v průběžném pořadí šampionátu na devět bodů před týmovým kolegou Landem Norrisem. McLaren tak drží slibný náskok, ale otázkou zůstává, jak se Piastri dokáže vypořádat s tlakem a změnami počasí v hlavním závodě.