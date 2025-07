Frustrace Lewise Hamiltona se stupňuje: Po vypadnutí v Q1 si sype popel na hlavu

Lewis Hamilton vypadl už v Q1 poté, co mu byl smazán čas za překročení traťových limitů. Do Velké ceny Belgie tak odstartuje až ze 16. místa.

Lewis Hamilton zažil ve Spa další frustrující moment sezony. Sedminásobný mistr světa skončil v Q1 poté, co mu byl smazán čas za překročení traťových limitů. Do Velké ceny Belgie tak odstartuje až ze šestnáctého místa na startovním roštu a sám přiznává, že si za chybu může především on sám.

„Udělali jsme pár změn na autě, ale necítil jsem se v něm nijak zvlášť dobře,“ řekl Hamilton po kvalifikaci pro Sky Sports, informuje Motorsport.com. „Museli jsme použít druhý set pneumatik jen na to, abychom se dostali z Q1. A pak z mé strany další chyba. Opravdu se musím podívat sám na sebe. Musím se týmu omluvit, je nepřijatelné, že jsem vypadl v Q1 podruhé. Je to opravdu velmi slabý výkon z mé strany.“

Hamilton se snažil vysvětlit i moment, který vedl ke smazání jeho času. Podle něj šlo o závodní linii, kterou jezdil celý víkend, a s rozhodnutím komisařů nesouhlasí: „Nesouhlasím s tím, ale jsem venku. V podstatě ano, všichni tam berou ten obrubník. Asi to bylo nejdál, co jsem kdy zajel.“

Frustraci umocňuje fakt, že Hamilton doplatil na chybu i ve sprintové kvalifikaci, kde kvůli smyku odstartoval až z osmnáctého místa. Otázky, zda má smysl měnit nastavení vozu a startovat z boxů, odmítl: „Nemyslím si, že s tím můžeme moc udělat. Prostě odstartuju, kde jsem, a uvidíme, kam se dostanu.“

Závěr sezony se pro Mercedes nevyvíjí podle představ. „Snažíme se dělat maximum s tím, co máme. V továrně všichni makají naplno. Měli jsme nějaké upgrady, ale myslím, že to je pro tenhle rok všechno. Teď už se hlavní pozornost přesouvá na auto pro příští sezonu,“ dodal Hamilton.

Zatímco tým hledí k roku dva tisíce dvacet šest a nové éře, Hamilton musí najít způsob, jak se zvednout v té aktuální. Jeho vlastní slova to vystihla nejlépe: „Musím se podívat dovnitř. Tenhle výkon nebyl hodný mého jména.“