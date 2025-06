George Russell stále čeká na podpis smlouvy s Mercedesem: Toto Wolff má už jasno

George Russell prožil v Montrealu fantastický závodní víkend, když si v sobotní kvalifikaci vyjel pole position a v nedělním závodě zaznamenal své první vítězství v sezoně – zároveň i první triumf pro Mercedes v letošní sezoně. Úspěšný den pro stáj z Brackley navíc podtrhl Kimi Antonelli, který si dojel pro své premiérové pódium v kariéře Formule 1.

Po takovém výsledku bylo jen otázkou času, než se novináři po závodě obrátí na šéfa týmu Tota Wolffa s dotazem, zda výkon Russella urychlí jednání o nové smlouvě. Současný kontrakt britského jezdce totiž platí pouze do konce příští sezony.

Wolff ale dal jasně najevo, že Russellův přínos pro tým není otázkou jednoho závodu. „Je s námi už dlouho a stále roste. Udělal velké pokroky od mladého jezdce ve Williamsu, přes nástup k Mercedesu v náročném období, až po to, že byl vyrovnaný s Lewisem Hamiltonem,“ uvedl Wolff, pro F1.com. „A teď, když Lewis odešel, je přirozeně vůdčí postavou. Nejde o žádnou politiku, jen si vzal pozici, kterou si zaslouží.“

Podle Wolffa je atmosféra uvnitř týmu výborná a jednání o budoucnosti mají už nyní svůj rámec: „Shodli jsme se na určitém časovém plánu, kdy tyto věci uzavřít. S trojzávodními víkendy, které teď máme v červnu a červenci, to možná bude chvíli trvat, ale dostaneme se k tomu.“

Wolff zároveň připomněl, že Russell je „odchovancem“ Mercedesu podobně jako Antonelli: „Není to o tom, jestli vyhraje závod nebo ne. Víme, že má na to podávat špičkové výkony – a to je pro nás rozhodující.“

Závod v Kanadě nabídl i další příběh – Russell na startu sdílel první řadu s Maxem Verstappenem, a to jen týden poté, co mezi nimi došlo ke kontroverzní kolizi ve Španělsku. Když se Wolffa zeptali, zda tato událost mohla George nějak motivovat navíc, odpověděl diplomaticky:

„Ti dva se potkávají na trati už víc než deset let – od motokár až po F1. Známe je i mimo trať a tam jsou velmi korektní. Ale na trati? To je čistý boj. Jsou to rozdílné charaktery, rozdílné osobnosti. Nemyslím si ale, že by to do první zatáčky hrálo roli – oba chtějí být vepředu, bez ohledu na to, kdo je vedle nich.“