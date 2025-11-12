Sergio Pérez věří v zázrak s Cadillacem: Tým bere přípravu vážně

Sergio Pérez hovoří o svých očekáváních a plánech s novým týmem Cadillac, přičemž sdílel svůj pohled na nadcházející sezónu a výzvy, které ho čekají.
Sergio Pérez se po roční pauze vrací do Formule 1 a příští sezónu bude startovat za Cadillac, kde naváže na zkušenosti z Red Bullu po náročném roce 2024. Mexický jezdec se těší na nové výzvy a zároveň přináší bohaté zkušenosti z 527 startů a 16 vítězstvími v Grand Prix.
„Ano, opravdu tomu věřím,“ řekl Pérez agentuře Reuters, když mluvil o možnosti prvního pódiového umístění Cadillacu. „S každým týmem, kde jsem jezdil, kromě McLarenu, jsem stál na pódiu. Začneme možná vzadu a postupně se posuneme vpřed, ale nakonec je to cíl, který je realistický.“
Cadillac intenzivně pracuje na svém prvním závodním šasi poté, co úspěšně absolvoval homologaci prototypu FIA. „Vývoj auta postupuje podle plánu. Momentálně dokončujeme první dvě závodní šasi,“ uvedl šéf týmu Graeme Lowdon.
Pérez měl možnost sledovat pokroky týmu přímo v Silverstone a strávil také čas v simulátoru General Motors. Tento týden se pak poprvé od závěru sezóny v Abú Zabí vrátí do kokpitu a během dvoudenního testu v Imole usedne za volant Ferrari SF-23.
I když si Pérez uvědomuje, že Cadillac na začátku nebude mít jednoduchou cestu, zůstává optimistou. „Nové týmy v minulosti často bojovaly s financemi, ale toto je stáj, která přichází vážně, chce dělat věci správně a vyhrávat,“ uvedl. „Pro mě není důležité, kde začneme. Klíčová je rychlost, s jakou se budeme vyvíjet a posouvat vpřed.“
Mexický pilot rovněž zdůraznil, že úspěch není jen otázkou rychlosti auta, ale také spolupráce s inženýry a mechaniky. „Je to skvělý test a výborná příležitost zakončit rok před návratem do auta příští sezóny. Můžeme začít pracovat společně, mluvit stejným jazykem a koordinovat tým,“ vysvětloval Pérez.
V garáži bude sdílet prostor s Valtterim Bottasem, který rovněž strávil letošní rok mimo okruh, a spolu tvoří zkušenou dvojici, jež má potenciál posunout nový tým na vrchol.
Cadillac bude první novou stájí ve Formuli 1 po deseti letech a navazuje na stopu amerického Haasu. Přestože Haas zatím nedosáhl pódiového umístění, Cadillac si klade za cíl dosáhnout této mety již „v blízké budoucnosti“.
Projekt, který původně vznikl z Andrettiho snu, získal v roce 2023 podporu General Motors. Přítomnost zkušených odborníků, jako jsou Graeme Lowdon, Nick Chester, Rob White a Pat Symonds, spolu s Pérezem a Bottasem dává Cadillacu solidní základ pro úspěch.
Nová éra Formule 1 s menšími, lehčími vozy a novou motorizací nabízí Cadillacu teoreticky stejnou startovní pozici jako ostatním deseti týmům.
Pérez však dobře ví, že mezi teorií a realitou je vždy rozdíl, a připravuje se na náročný, ale vzrušující návrat do šampionátu. „Bude to výzva, ale zároveň obrovská příležitost. Každý víkend budeme testovat, učit se a postupně se posouvat dopředu,“ dodal mexický jezdec.
S ambiciózním vedením, zkušenými piloty a důrazem na týmovou spolupráci má Cadillac šanci zaznamenat výrazný debut a etablovat se mezi nejlepšími stájemi.
