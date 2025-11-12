Red Bull opět v centru pozornosti: Mclaren zpochybňuje nový motor Maxe Verstappena

Red Bull opět upoutal pozornost na Velké ceně São Paula, když Max Verstappen nastoupil do závodu s novou pohonnou jednotkou a dokázal se výrazně posunout vpřed. McLaren nyní zvažuje, jak takové změny mohou ovlivnit dodržování pravidel F1 ohledně rozpočtového stropu
Red Bull vzbudil pozornost na Velké ceně São Paula, když Max Verstappen vyrazil do závodu s novým motorem Honda v upraveném RB21 a postupně se probojoval dopředu. Šéf McLarenu Andrea Stella nyní zpochybňuje, jak se tato výměna projeví proti rozpočtovému limitu Red Bullu podle pravidel F1.
Verstappen překvapil již v kvalifikaci, když se poprvé v kariéře nedostal do druhé části, a to i přes tradičně vysoké tempo. „Tyto změny pohonných jednotek zpochybňují regulace,“ poznamenal po závodě Andrea Stella.
Red Bull na neúspěch v kvalifikaci reagoval úpravou nastavení vozu, což vedlo k nutnosti startu z boxové uličky kvůli porušení pravidel parc fermé. Současně tým nasadil kompletně novou pohonnou jednotku zahrnující spalovací motor, turbodmychadlo, MGU-H, MGU-K, baterii a elektroniku řízení.
„Budu chtít vědět, zda se náklady na tento motor započítají do rozpočtového stropu,“ dodal Stella. „Pokud byla změna motoru čistě z výkonnostních důvodů, měla by být zahrnuta.“
Andrea Stella naznačil, že při posuzování dodržování rozpočtového limitu F1 je potřeba rozlišovat mezi výměnami motoru z důvodů zvýšení výkonu a z důvodů spolehlivosti. Tento limit, zavedený v roce 2021, určuje maximální částku, kterou může tým během sezóny utratit.
„Uvidíme, zda tomu tak skutečně bude, sám to ale nemohu ověřit, protože je to plně na straně Red Bullu,“ dodal Stella. „Právě proto bychom něco podobného sami neudělali, protože by se to započítalo do limitu nákladů.“
Verstappen se nakonec z pit lane probojoval polem až na třetí místo, přičemž jeho rychlost a strategie ukázaly, že Red Bull zvládl kombinaci nového motoru a změn nastavení výborně.
George Russell se sice rychle propadl, avšak Kimi Antonelli v druhém Mercedesu kladl tvrdý odpor a nakonec Verstappena udržel na třetí pozici.
„Nevím přesně, jak to funguje u motorů Honda, ale obecně tyto pohonné jednotky nevykazují velkou degradaci,“ vysvětlil Stella, proč obvykle nedává smysl měnit motor a přijímat penalizaci, pokud se výkon výrazně nezvýší.
Po závodě Verstappen přiznal, že kombinace nového motoru a úprav vozu výrazně přispěla k jeho výkonu. „Cítil jsem se spokojeněji, auto bylo citlivější, teploty příznivější a strategie vyšla,“ uvedl.
Třetí místo bylo klíčové i pro Red Bull v boji o druhé místo v Poháru konstruktérů. Tým nyní vede o čtyři body před Ferrari a je 32 bodů za Mercedesem, což potvrzuje význam každého bodu v závěru sezóny.
