Sergio Pérez po roce mimo F1: Potřeboval jsem čas na odpočinek

Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
Sergio Pérez se po náročném konci u Red Bullu rozhodl letos vynechat sezónu, aby si odpočinul a znovu zhodnotil svou kariéru. „Bylo pro mě velmi důležité mít tento čas mimo sport, zejména proto, že až ke konci loňského roku bylo jasné, že nebudu pokračovat u Red Bullu,“ řekl Pérez během speciální mediální session po potvrzení svého angažmá u Cadillacu.
Mexický pilot měl za sebou těžký rok. Posledních 18 Velkých cen s Red Bullem mu přineslo jen 49 bodů, což stálo tým ztrátu dominance v Poháru konstruktérů, kterou držel poslední dvě sezóny. Pérez se přitom snažil najít optimální nastavení vozu, který byl primárně stavěný pro Maxe Verstappena, ale žádné úpravy nepřinesly kýžené výsledky.
„Místo toho, abych skočil do něčeho jen kvůli tomu, abych zůstal na startovním roštu, jsem potřeboval čas se od sportu odpojit a zjistit, co opravdu chci dál v kariéře,“ dodal. Po několika měsících přemýšlení se rozhodl přijmout nabídku Cadillacu, kde se stane součástí velmi zkušené jezdecké dvojice spolu s Valtterim Bottasem. „Čím více jsem mluvil s týmem Cadillac, tím jasnější bylo, že toto je projekt, který mě opravdu nadchne. Není to jen návrat na startovní rošt, jde o budování celého týmu.“
Pérez uvědomuje, že bude muset znovu získat závodní rychlost a adaptovat se na vozy F1. „Uvědomil jsem si, že mě baví trénink. Myslel jsem si, že ho nesnáším, ale tento čas mimo závody mi ukázal, že mě opravdu baví, takže jsem zůstal fit,“ přiznal.
Pérez zatím nejezdil s F1 vozem, kromě jízdy s kártem se svým synem, ale plánuje testy ještě před koncem roku. „Příští rok, s tolika testy, co máme naplánované, půjde adaptace velmi rychle. Vím, co F1 obnáší, a budu připraven podávat výkony od prvního závodu sezóny v Austrálii,“ dodal.
Jeho návrat tedy není jen o bojích o body a pódiová umístění, ale také o zapojení se do ambiciózního projektu Cadillacu. Nový tým chce využít zkušenosti veteránů k rychlému startu a budovat dlouhodobě konkurenceschopnou strukturu v nejprestižnějším motorsportu světa.
