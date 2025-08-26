Alex Brundle: Cadillac by měl sázet i na mladou generaci

Alex Brundle označil angažování Valtteriho Bottase a Sergia Péreze za správný krok pro Cadillac, i když by rád viděl místo pro mladého nebo amerického jezdce.
Cadillac si před debutem v F1 pro sezónu 2026 pečlivě vybíral své piloty a nakonec vsadil na zkušenost. Do kokpitů nového amerického týmu usednou Valtteri Bottas a Sergio Pérez, oba bývalí jezdci špičkových stájí Mercedes a Red Bull, kteří podepsali vícestranné smlouvy od roku 2026.
Volba dvojice s bohatými zkušenostmi znamená, že Cadillac vstupuje na startovní rošt s jedním z nejzkušenějších sestav mezi týmy – dohromady mají 527 startů, 16 vítězství a 106 pódií. „Podepsání dvou tak zkušených jezdců jako Bottas a Checo je odvážným signálem záměru,“ uvedl týmový šéf Graeme Lowdon. „Viděli už všechno a vědí, co je potřeba k úspěchu v F1. Ale důležitější je, že rozumí tomu, co znamená budovat tým. Jejich vedení, zpětná vazba, závodní instinkty a samozřejmě rychlost budou neocenitelné při rozjezdu našeho projektu.“
Alex Brundle, komentátor Formule 2, ocenil volbu Cadillacu, i když by si rád přál vidět šanci pro mladého nebo amerického jezdce. „Z hlediska vývoje programu a výzvy, kterou přinášejí pravidla pro 2026, si myslím, že je to správná volba… pro ně,“ napsal Brundle na X. „Z pohledu sportu bych rád viděl mladého talentovaného jezdce či Američana dostat šanci. Ale tým bude těžit z jistoty, kterou poskytují zkušení jezdci.“
V uplynulém roce oba jezdci odpočívali od aktivního závodění, takže Cadillac získává zkušené profesionály, kteří zvládnou první sezónu pod tlakem a pomohou týmu rychle najít správný směr.
Bottas přináší zkušenosti z Mercedesu, kde byl klíčovou postavou v období dominance týmu a sám vyhrál deset Velkých cen. Pérez zase disponuje šesti vítězstvími z Red Bullu a Racing Pointu a v minulých sezónách pomohl Red Bullu získat mistrovský titul konstruktérů.
„Viděli jsme, co znamená mít zkušené jezdce při startu nového projektu. Tito dva nám dají stabilní základ pro budování týmu,“ doplnil Lowdon a poděkoval Mercedesu za spolupráci při přechodu Bottase a Pérez.
Cadillac tak jasně signalizuje, že cílí na solidní vstup do šampionátu a nechce nic ponechat náhodě. Zkušenosti Bottase a Péreze by měly zajistit hladší adaptaci na nové vozy, pravidla i konkurenci, a poskytnout týmu potřebnou jistotu v náročné první sezóně.
Sergio Pérez po těžkém konci u Red Bullu strávil letošní rok pauzou, aby si odpočinul a zhodnotil svou kariéru, než se vrátí do F1 s Cadillacem. Mexický pilot je přesvědčen, že díky tréninku a plánovanému testování bude připraven podávat výkony od prvního závodu sezony 2026.
