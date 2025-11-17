Max Verstappen: Co vzkázal Kimimu Antonellimu po rozkolísané sezoně

Kimi Antonelli měl letos v Mercedesu několik slabších chvil, ale postupně sbírá cenné zkušenosti. Max Verstappen přesto vyjádřil nováčkovi jasnou podporu.
Andrea Kimi Antonelli obsadil v Brazílii druhé místo, což je jeho dosud nejlepší výsledek ve Formuli 1. Úspěch však částečně zastínil incident s Oscarem Piastrim, po němž Australan obdržel kontroverzní desetisekundovou penalizaci.
Antonelliho nováčkovská sezona je plná kontrastů. Jeho nezkušenost se v průběhu roku několikrát projevila, přesto však dokázal jezdit odvážně a útočně. Část potenciálu mu ale zastíraly i technické potíže, které vznikly po nasazení nové geometrie zadního zavěšení Mercedesu.
Rostoucí respekt, který si získal mezi soupeři, byl patrný v Brazílii, kde mu na stupních vítězů osobně poblahopřál Max Verstappen. Čtyřnásobný mistr světa se později podělil také o radu, kterou by Antonellimu dal.
„Věř sám v sebe,“ řekl Verstappen. „V nováčkovské sezoně zažíváš velké emoční výkyvy. Některé víkendy se ti daří lépe, jiné hůře. Někdy si děláš velké naděje a pak to nevyjde.“
„Děláš chyby. Máš dobré víkendy. Ale to všechno je součást procesu učení. Chyby potřebuješ, aby ses stal lepším jezdcem, a to i ve Formuli 1,“ dodal.
Antonelliho rok provází dramatické momenty od samotného začátku. V Austrálii vypadl už v Q1, ale poté zajel skvělé čtvrté místo v proměnlivých podmínkách. V Miami získal první sprintovou pole position, ovšem střed sezony narušil nedostatek jistoty na zadní nápravě.
Třetí místo v Kanadě, kde zvítězil jeho týmový kolega George Russell, bylo spíše výjimkou vyplývající z charakteru tratě. Právě tento úspěch ale odsunul rozhodnutí Mercedesu opustit novou specifikaci zavěšení a nepřímo tak přispěl k Antonelliho nejhoršímu víkendu v Belgii.
Tam se Ital dostal pod obrovský tlak. Po vyřazení v první části kvalifikace pro sprint i hlavní závod se neubránil slzám. Oporu tehdy našel u Lewise Hamiltona, který mu poskytl podporu i povzbuzení.
Od Maďarska šly výsledky znovu nahoru, přesto však mladého Itala provázely i další kontroverze. Někteří komentátoři mu přisuzovali díl zodpovědnosti za kolizi v první zatáčce v Sao Paulu, při níž závod nedokončil Charles Leclerc. Data však ukázala komplexnější souhru faktorů, včetně rozdílné akcelerace po restartu.
Další spor vyvolala tvrzení, že Antonelli při restartu zvolil nesprávný převodový stupeň. Data ale naznačila, že situace byla složitější, protože všichni tři jezdci kombinovali plyn a brzdu, aby udrželi teploty pneumatik a brzd. Piastri se jednoduše dostal na plný plyn rychleji, zatímco Antonelli musel několikrát redukovat výkon kvůli hrozícímu prokluzu.
Max Verstappen následně vyzdvihl, jak moc se Antonelli během sezony posunul. „Myslím, že pro Kimiho je to zatím obrovská škola,“ řekl. „Zároveň je ale neuvěřitelně rychlý. Viděl jsem to už ve všech kategoriích, ve kterých závodil. A víkend, jaký předvedl tady, byl mimořádně silný.“
„Naprostým právem dnes stál na pódiu. Dodá mu to sebevědomí a tým mu hodně pomáhá, aby z něj dostal maximum. Je na velmi dobré cestě,“ uzavřel mistr světa.
