Sergio Pérez po hořkém konci v Red Bullu obrací list: Nemám co dokazovat

Max Verstappen a Sergio Pérez v Bahrajnu
Max Verstappen a Sergio Pérez v Bahrajnu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 17:04
Sergio Pérez po bolestném konci v Red Bullu našel novou motivaci a v roce 2026 se vrátí do Formule 1 jako jezdec nováčka Cadillac. Zkušený Mexičan tak dostane šanci na restart kariéry i podíl na budování ambiciózního projektu od základů.

Sergio Pérez se po těžkém období v Red Bullu vrací do Formule 1 s tím, že už nemusí nikomu nic dokazovat. Připomíná, že i jeho nástupci měli vedle Maxe Verstappena velké problémy. „Nemám co dokazovat, a to nejen kvůli jezdcům, kteří přišli po mně, ale už dávno předtím,“ řekl Pérez. „Bylo to velmi specifické prostředí, kde je neustále potřeba se přizpůsobovat a je těžké udržet si sebevědomí.“

V úterý představil Cadillac svůj jezdecký tandem pro premiérovou sezonu 2026, ve kterém kromě Péreze figuruje i finský veterán Valtteri Bottas. Nový americký tým tak získává dvojici zkušených pilotů s vítěznou minulostí, kteří mají sehrát klíčovou roli při jeho vstupu do královské disciplíny motorsportu. Pro 35letého Mexičana to bude návrat na rošt po nucené roční pauze.

Pérezův konec v Red Bullu přišel na konci roku 2024, jen pár měsíců po podpisu prodloužení smlouvy. Nedokázal se přizpůsobit náročnému vozu a tým se rozhodl jeho kontrakt předčasně ukončit. „Když se podíváte na počet bodů, které získali moji nástupci, je to pět, vlastně sedm bodů za celou sezónu,“ připomněl Pérez s odkazem na výsledky Liama Lawsona a Jukiho Cunody.

Sergio Pérez - 2. den předsezonních testů v Bahrajnu

Sergio Pérez po roce mimo F1: Potřeboval jsem čas na odpočinek

Přesto tvrdí, že jeho návrat není o dokazování. „Pro mě je to spíš comeback, abych si užíval sport. Chci si užít sport, který miluji a který mi tolik dal,“ řekl. „Nemohl jsem si dovolit odejít tak, jak jsem odešel, a proto se vracím s tímto novým projektem. Doufám, že bude úspěšný. Ale hlavně si chci ten návrat užít.“

Rok pauzy považuje Pérez za nezbytný krok k novému začátku. „Bylo pro mě důležité vzít si volno, zvlášť když se teprve ke konci roku vyjasnilo, že s Red Bullem nepokračuji,“ vysvětlil. „Místo abych jen zůstal na roštu, potřeboval jsem čas, abych se odpojil a pochopil, co chci dál.“

K rozhodnutí o návratu Pérez dospěl až během jednání s týmem Cadillac. „Na začátku jsem nevěděl, co chci dál. Čím víc jsem ale s Cadillacem mluvil, tím jasněji jsem cítil, že je to projekt, který mě opravdu nadchl. Není to jen návrat s běžným týmem kvůli bojům o pódia, je to celé nové dobrodružství s úplně jinou dynamikou,“ vysvětlil.

Cadillac čekají při vstupu do Formule 1 složité začátky a Sergio Pérez ví, že zpočátku může jezdit spíše na chvostu pole. „Někdy se s rychlým autem dostanete na pódium, ale jindy odjedete skvělý závod a přesto skončíte patnáctý,“ řekl. „Pokud ale víte, že jste s týmem odvedli maximum a udělali krok dopředu, je to důvod k hrdosti. To jsem si uvědomil, když jsem sledoval F1 zvenčí.“

