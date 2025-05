Sergio Pérez na rozcestí: Zájem o něj mají hned tři týmy

Sergio Pérez stále dominuje pozornosti ve světě Formule 1, I když někteří spekulovali, že by mohl být jmenován jezdcem týmu Cadillac během víkendu GP v Miami, mexický závodník má otevřené možnosti u několika dalších týmů, jak informuje Motorsport.com.

Pérez už vedl pokročilá jednání s Cadillacem, ale i týmy jako Alpine a Mercedes mají o jeho služby pro sezónu 2026 zájem, přičemž každá z těchto možností závisí na specifických okolnostech. Pokud jde o Alpine, není to poprvé, co se jeho jméno v souvislosti s tímto týmem objevuje. Už v minulosti, kdy ještě tým působil pod názvem Renault, byl Pérez jedním z favoritů na volné místo, ale k dohodě tehdy nedošlo. I přesto se objevily fotografie, které ho ukazovaly s nápisem „Renault“, což naznačovalo jeho blízkost k angažmá.

Alpine prochází restrukturalizací po několika změnách ve vedení, poslední změnou byl odchod Olivera Oakese a příchod Flavia Briatoreho jako nového manažera týmu. Tento italský manažer se snaží získat značný finanční rozpočet, což by mohl podpořit i Pérez, jelikož jeho osobní sponzoři, včetně Carlos Slim Domita, jednoho z nejbohatších lidí na světě, mohou přinést cennou podporu.

Co se týče Mercedesu, pohyb v jezdecké sestavě by byl podmíněn odchodem George Russella. Šéf týmu Mercedes, Toto Wolff, už v minulosti projevil sympatie k Pérezovi, oceňoval jeho práci na vývoji vozu a věrnost jako týmový kolega. Vše ale závisí na rozhodnutí Maxe Verstappena. Pokud by Verstappen přestal závodit pro Red Bull, Wolff by mohl zvážit Pérezovo angažmá, aby se stal druhým pilotem po Andrea Kimi Antonellim.

Tým Cadillac stále zvažuje možnost, že by Pérez pomohl s vývojem jejich vozu, stejně jako to dělal v minulosti v Sauberu a Force India/Racing Point. Díky jeho ekonomické podpoře a silné fanouškovské základně v USA by mohl být klíčovým článkem pro tým, ale ani tato možnost není zatím potvrzená. I když některé zprávy naznačovaly podpis kontraktu mezi Pérezem a Cadillacem, pravda je taková, že ještě žádná definitivní dohoda nepadla.