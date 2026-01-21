Cadillac zveřejnil záběry, na nichž Sergio Pérez po skončení prvního testu vozu 2026 vysílá týmu speciální vzkaz.
Cadillac učinil velký krok ke svému debutu, když minulý pátek poprvé vyjel s vozem 2026 na trať během shakedownu na Silverstonu. Tým, který se příští sezonu stane jedenáctým účastníkem mistrovství světa, tak poprvé testoval svůj nový monopost v reálných podmínkách, přičemž za volant usedl zkušený Sergio Pérez, šestinásobný vítěz závodů Formule 1.
Pérezova první jízda v novém voze byla pro tým významným a hrdým okamžikem po měsících intenzivní práce na vývoji. Cadillac se rozhodl sdílet tento emocionální moment, který Pérez zachytil v týmovém rádiu po skončení shakedownu, když svým kolegům vzkázal: „Kluci, jsem na vás všechny nesmírně hrdý. Toto je velmi speciální moment pro tým Cadillac F1. Pojďme psát historii společně. Děkuji vám.“
Mexický jezdec také přiznal, že první kilometry vozu mu dodaly obrovskou energii a nadšení po roce, kdy se závodů neúčastnil a vynechal celou sezonu 2025. „Dnes to byl opravdu úžasný den. Každý by měl být nesmírně hrdý, že jsme společně dokončili první kilometry vozu. Každý člen týmu pracoval tak tvrdě, aby se tento moment stal realitou,“ řekl Pérez.
Vedle Péreze sledoval debut i jeho týmový kolega Valtteri Bottas, který se po loňské roli rezervního jezdce u Mercedesu vrací do plného závodního režimu. Bottas ocenil práci celého týmu a označil první jízdu za historický okamžik: „Jako tým jsme dnes psali historii, když Cadillac Formula 1 Team vyjel poprvé na trať. Checo odjel první kilometry hladce, a já jsem hrdý na celý tým, že se dostal až sem.“
Shakedown sloužil kombinaci ověření základních systémů vozu a sběru obrazového materiálu, nebyl však zaměřen na maximální výkon. Tým zdůraznil, že šlo o klíčový krok pro ověření funkcí monopostu před nadcházejícími oficiálními předsezonními testy.
Vůz se během prvních kilometrů představil v jednobarevném černém zbarvení, nicméně Cadillac již oznámil, že pro oficiální testy v Barceloně připraví speciální barevný design. Ten bude obsahovat jména členů týmu jako poctu jejich úsilí a zapálení pro projekt.
Cadillac vstupuje do sezony 2026 jako americký výrobce s oficiální vstupní pozicí potvrzenou FIA a Formulí 1 a bude jedenáctým týmem na startovním roštu. Projekt podporovaný General Motors kombinuje zkušené jezdce s technickým zázemím, přičemž v prvních letech bude využívat pohonné jednotky Ferrari.
První kilometry byly jen počátkem příprav na sezonu. Cadillac plánuje mezi 26. a 30. lednem pět dní oficiálních testů na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya, které budou zásadní pro sběr dat, ladění aerodynamiky a přípravu na start šampionátu.
Tým rovněž připravil odhalení závodní liverie, jež proběhne 8. února během reklamního bloku Super Bowlu, a poté se přesune do Bahrajnu na další předsezonní testy. Spojení sportovní a marketingové strategie jasně ukazuje ambice Cadillacu stát se od začátku konkurenceschopným hráčem Formule 1.
Cadillac zveřejnil záběry, na nichž Sergio Pérez po skončení prvního testu vozu 2026 vysílá týmu speciální vzkaz.
Nově zveřejněné záběry ukazují Arvida Lindblada, jak při shakedownu vozu Racing Bulls pro sezonu 2026 na Imole vyjel mimo trať. I během kontrolovaného testu se ukázalo, že práce s novým monopostem přináší své výzvy.
Tým Audi věří, že by mohl získat mistrovské tituly ještě před rokem 2030, přesto si uvědomuje náročnost cesty. Soustředí se na postupný rozvoj infrastruktury, techniky a procesů, aby vybudoval pevný základ pro budoucí úspěch.
Audi letos poprvé vstupuje do Formule 1 s monopostem R26 v klasické kombinaci stříbrné, černé a červené, která odráží tovární ambice značky.
Lewis Hamilton a Charles Leclerc představují nové závodní kombinézy Ferrari pro sezonu 2026, které kombinují tradiční červenou s moderními bílými detaily.
Racing Bulls tento týden zahajuje dvoudenní test svého nového vozu na okruhu v Imole. Test slouží k ověření spolehlivosti a nastavení monopostu a poskytuje týmu cenné informace o jeho chování na trati.
Oficiální odhalení pohonné jednotky Formule 1 je samo o sobě výjimečné a Honda k němu sahá jen zřídka. Právě proto tento krok podtrhuje význam a ambice nové spolupráce japonského výrobce s Aston Martinem.
Haas odhalil svůj monopost pro sezónu 2026 a symbolicky otevřel novou kapitolu své historie spolu s Toyotou jako titulárním partnerem.
Red Bull vstupuje do sezóny 2026 s řadou změn v garážích svých jezdců, které slibují zajímavý vývoj pro oba piloty. Jak se tým připravuje na novou éru Formule 1, otázkou zůstává, jak tyto změny ovlivní výkon Maxe Verstappena i Isacka Hadjara.
Pierre Gasly naznačuje, že pro tým Alpine se blíží rok plný očekávání a možných překvapení. Po několika náročných sezonách, kdy výsledky často zaostávaly za ambicemi, je francouzský jezdec přesvědčen, že nadcházející období může přinést zásadní obrat.
Max Verstappen sice v éře ground-effectu jasně dominoval a vyhrál 51 z 92 závodů, to ale podle Johnnyho Herberta není zárukou budoucí převahy. S nástupem nové technické éry se podle něj může rozložení sil ve Formuli 1 výrazně změnit.
Sergio Pérez po prvních kolech s monopostem Cadillacu pro rok 2026 v Silverstonu naznačil, že nová kapitola jeho kariéry ho výrazně nabíjí.