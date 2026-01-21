Nově zveřejněné záběry ukazují Arvida Lindblada, jak při shakedownu vozu Racing Bulls pro sezonu 2026 na Imole vyjel mimo trať. I během kontrolovaného testu se ukázalo, že práce s novým monopostem přináší své výzvy.
Tým Racing Bulls se stal nejnovějším účastníkem na trati s novým monopostem pro sezonu 2026, a to pouhé čtyři dny po oficiálním představení vozu VCARB03 během launch eventu Fordu v Detroitu. Tým využil šanci před oficiálními předsezonními testy k prvnímu seznámení s vozem a ladění základních systémů.
„Chtěli jsme využít tuto příležitost k prvním kilometrovým testům a ověření chování vozu na trati,“ řekl šéf týmu. „Bylo to především o zjištění, jak auto reaguje v reálných podmínkách, než se přesuneme do Barcelony.“
PlanetF1.com odhalil, že tým ze sídla ve Faenze pořádá dvoudenní shakedown svého vozu 2026 na nedaleké Imole, aby měl před začátkem prvních oficiálních předsezonních testů dostatek dat pro další přípravu. „Dva dny v Imole nám umožní pochopit auto a připravit vše pro oficiální testy,“ dodal inženýr týmu.
Racing Bulls se rozhodli pro tzv. demonstrační jízdu s vozem VCARB03 v úterý, při které byl tým omezen na pouhých 15 kilometrů, než se přesunul na tradiční filmovací den ve středu. Tento postup je podle vedení týmu běžnou součástí přípravy a umožňuje ověřit všechny systémy v bezpečném režimu.
Jezdec Arvid Lindblad, jediný nováček na startovním poli F1 2026, sdílel volant v deštivých podmínkách s kolegou Liamem Lawsonem. „Podmínky byly hodně náročné, ale bylo důležité získat první pocit z auta,“ komentoval Lindblad své první kilometry.
Během úterního shakedownu však došlo k drobnému incidentu, kdy Lindblad vyjel mimo trať. VCARB03 byl následně odtažen zpět do boxů na plošině. Záběry natočené fanouškem se rychle rozšířily na sociálních sítích, ukazující Lindblada, jak se při průjezdu šikanou Villeneuve vytočil do štěrku.
„Bylo to způsobeno hlavně obtížnými podmínkami na trati,“ uvedl tým a dodal, že k žádnému technickému selhání vozu nedošlo. Tento úsek je známý svou náročností, přičemž stejná šikana byla minulý rok dějištěm velké nehody Yukiho Tsunody během kvalifikace.
Kromě Lindbladova krátkého vyjetí mimo trať tým také zaznamenal první kilometry nové pohonné jednotky Red Bull-Ford pro sezonu 2026. Red Bull totiž od příští sezony vyrábí motory samostatně po ukončení partnerství s Hondou, která nyní spolupracuje s týmem Aston Martin.
„První kilometry nové pohonné jednotky jsou vždy důležité,“ dodal šéf technického oddělení. „Spolupráce s Fordem nám umožňuje rychle analyzovat data a připravit se na náročnou sezonu.“ Tým tak získal cenné zkušenosti jak s vozem, tak s novým agregátem, a může se plně soustředit na příští týdenní testy v Barceloně.
