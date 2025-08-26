Sergio Pérez a nová kapitola s Cadillacem: Potvrzení by mělo přijít velmi brzy

Zkušený pilot Formule 1 Sergio Pérez se spojí s Valtterim Bottasem, když Cadillac nasadí tuto zkušenou dvojici do své debutové sezony v roce 2026.
Zkušený pilot Formule 1 Sergio Pérez se podle Autosportu brzy oficiálně vrátí do F1 s týmem Cadillac pro sezónu 2026 na víceletou smlouvu. Po několikaměsíčních jednáních údajně Pérez a Cadillac dosáhli dohody, kterou tým plánuje oznámit ještě tento týden.
Klíčovým bodem jednání byla délka smlouvy 35letého Mexičana, která nyní zahrnuje minimálně dvě sezony s opcí na třetí. Tento kontrakt má týmu poskytnout potřebnou kontinuitu, což je zásadní vzhledem k náročnému debutu nového týmu v příštím roce.
Po roce pauzy po odchodu z Red Bullu se Pérez spojí s dalším vítězem grands prix, Valtterim Bottasem, přičemž tým bude působit ve Velké Británii i v USA a využívat motory Ferrari. Cadillac vsadil na zkušenou dvojici jezdců, aby lépe čelil konkurenci deseti zavedených týmů, přičemž nová pravidla pro rok 2026 poskytují ideální výchozí bod pro start.
Oba jezdci mají ve složení týmu stejný statut, Pérez by měl být oficiálně představen velmi brzy, což mu umožní okamžitě se zapojit do příprav týmu na sezónu 2026 a spolupracovat s inženýry v novém sídle v Silverstone.
Pérez během své čtrnáctileté kariéry ve Formuli 1 vyhrál šest závodů, včetně svého prvního triumfu pro Racing Point na Grand Prix Sakhir 2020, než byl angažován Red Bullem po boku Maxe Verstappena.
Pro Red Bull získal dalších pět vítězství, nicméně jeho výkonnost postupně klesala, což vedlo k jeho odchodu na konci roku 2024, přestože měl nedávno prodlouženou smlouvu.
Jeho nástupci, Liam Lawson a Yuki Tsunoda, rovněž čelili problémům, což jen podtrhuje výzvy, které Cadillac v příští sezóně čekají. Nová zkušená sestava ale dává týmu šanci nastartovat ambiciózní projekt od začátku s maximální stabilitou.
Cadillac oficiálně oznámil, že jeho piloty pro debut v F1 v roce 2026 budou Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Tým sází na tuto zkušenou dvojici, aby co nejlépe zvládl náročný vstup do světového šampionátu.
