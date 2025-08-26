Jolyon Palmer rozvířil debatu: Lando Norris není tak rychlý

Jolyon Palmer míní, že těsný bodový rozdíl mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim není jen odrazem jejich výkonů, ale i výsledkem štěstí. Podle něj Norrisovi v několika případech výrazně pomohly okolnosti, které mu umožnily zůstat v těsném kontaktu s týmovým kolegou.
Bývalý jezdec Formule 1 Jolyon Palmer se pustil do analýzy letošního souboje jezdců McLarenu a tvrdí, že Lando Norris může děkovat i štěstí, že je v šampionátu tak blízko Oscara Piastriho. „Myslím, že Piastri byl zatím lepším jezdcem. Když se podíváme na statistiky, rozdíl devíti bodů mohl být klidně jedenašedesát, nebýt několika situací, kdy se na Norrise usmálo štěstí,“ prohlásil v podcastu F1 Nation.
Palmer zdůraznil, že i přes tři Norrisovy vítězné závody z posledních čtyř vidí na většině ukazatelů navrch právě Piastriho. „Na číslech i při sledování závodů je vidět, že Oscar byl konzistentně lepší. To, že je rozdíl v bodovém zisku tak malý, je spíš výsledkem okolností než čistého výkonu,“ doplnil.
Jedním z klíčových momentů byla podle Palmera už úvodní Velká cena Austrálie. Oba jezdci McLarenu se ocitli v kačírku, ale Piastri z toho vyšel hůře a přišel o cenné body. „V Melbourne Oscar ztratil šestnáct bodů, zatímco Lando vyvázl lépe. Byla to situace, která zásadně ovlivnila bodovou tabulku,“ upozornil bývalý pilot.
Další příklad vidí ve Velké ceně Velké Británie, kde Piastri obdržel kontroverzní trest. „V Silverstone dostal Oscar penalizaci deset sekund za brzdění za safety carem. To rozhodnutí jsem neviděl předtím ani potom a stálo ho vítězství,“ řekl Palmer s odkazem na domácí závod McLarenu.
Podobný scénář se odehrál v Imole, kde do výsledku zasáhl safety car. „Na Imole to byla jen smůla v načasování. Stálo ho to šest bodů v přepočtu na pořadí. A pak Budapešť, skvělý výkon Landa, ale profitoval z toho, že špatně odstartoval, dostal se na jinou strategii a Oscar tu možnost nedostal,“ vysvětlil.
Palmer připomněl také sprint v Miami, kde další zásah safety caru obrátil výsledek ve prospěch Norrise. „I tam to znamenalo ztrátu pro Oscara a přínos pro Landa. Celkově se během čtrnácti závodů objevilo hodně situací, které se přiklonily k Norrisovi,“ poznamenal.
Navzdory tomu vede Piastri šampionát 284 ku 275 bodům, přičemž má na kontě šest vítězství proti Norrisovým pěti. „Oscar ho mírně poráží v kvalifikacích a myslím, že i v samotných závodech. Rozdíl mohl být daleko větší a pohodlnější. Ale realita je taková, že je to jen devět bodů a boj zůstává zcela otevřený,“ uzavřel Palmer.
Cadillac oficiálně oznámil, že jeho piloty pro debut v F1 v roce 2026 budou Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Tým sází na tuto zkušenou dvojici, aby co nejlépe zvládl náročný vstup do světového šampionátu.
Andrea Stella očekává, že druhá polovina sezony 2025 bude pro McLaren mnohem náročnější, zejména kvůli rostoucí síle soupeřů, především Ferrari. Po dominanci v první polovině roku si tým nemůže dovolit polevit a musí být připraven na tvrdý boj o každý bod.
Zkušený pilot Formule 1 Sergio Pérez se spojí s Valtterim Bottasem, když Cadillac nasadí tuto zkušenou dvojici do své debutové sezony v roce 2026.
Emerson Fittipaldi Jr., syn legendárního šampiona Formule 1, přiznal, že jeho obdiv k Maxu Verstappenovi se zrodil během kontroverzního finále sezony 2021 v Abú Dhabí.
James Allison varuje, že i po změně pravidel v roce 2026 zůstanou pneumatiky hlavním limitem výkonu monopostů. Podle něj bude strategie a práce s degradací klíčovější než samotné technické inovace.
Podle amerických médií zvažuje Red Bull možnost přivést do svého týmu F1 šampiona IndyCar Alexe Paloua, který by usedl vedle Maxe Verstappena.
Lewis Hamilton se po letní pauze vrací zpět do dění formule 1 a hned na úvod ho čeká závod, který může zásadně ovlivnit jeho sezonu. Britský šampion tak vstupuje do víkendu s vědomím, že následující velká cena je pro něj i pro Ferrari mimořádně důležitá.
S blížícím se oznámením jezdecké sestavy pro první sezónu týmu Cadillac ve Formuli 1 se podle očekávání tým přiklání ke zkušeným závodníkům. To zároveň značně snižuje šance mladého amerického jezdce Coltona Herty na místo v nové stáji.
Podle neoficiálních zpráv Ferrari připravuje při nadcházející Velké ceně Itálie v Monze speciální poctu k 50. výročí prvního titulu mistra světa Nikiho Laudy.
Lewis Hamilton zažil u Ferrari svůj nejúspěšnější začátek kariéry u nové stáje. Sedminásobný mistr světa zůstává přesto optimistický a věří v dlouhodobou vizi týmu.
Jacques Villeneuve je přesvědčen, že za nedávnou nadvládu Red Bullu stojí především Max Verstappen. Podle něj by si tým měl více uvědomovat, že současné úspěchy nejsou jen zásluhou technické převahy, ale hlavně vynikajících jezdeckých schopností své hvězdy.