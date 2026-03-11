Audi získalo body při svém debutu ve Formuli 1, ale výrobce připouští, že jeho hybridní motor je stále ve vývoji. Přesto tým vidí první závod jako důležitý krok k budoucí konkurenceschopnosti.
Audi vstoupilo do Formule 1 s ambiciózním plánem, který počítá s postupným dohnáním ztráty na nejrychlejší týmy. Gabriel Bortoleto věří, že německá značka se časem vypracuje mezi nejlepší výrobce motorů v šampionátu, přestože debut v Austrálii odhalil některé slabiny nového pohonného systému.
Německý tým debutoval ve Formuli 1 po převzetí bývalého Sauberu a Gabriel Bortoleto dovezl nový vůz R26 na devátém místě, což je slibný začátek. „Výsledek je povzbudivý, ale trať v Albert Parku ukázala, kde naše pohonné ústrojí ještě zaostává,“ poznamenal Bortoleto. „Kvalifikace byla náročná a Nico Hülkenberg nakonec nemohl odstartovat kvůli technickým problémům.“
Tento debut navázal na menší technické komplikace, které tým řešil během španělského shakedownu v Barceloně, jež se podařilo vyřešit před oficiálními testy v Bahrajnu.
Bortoleto připustil, že tým si je vědom omezení svého motoru pro sezónu 2026, ale je přesvědčen, že časem dokáže dohnat soupeře, kteří vyvíjejí hybridní pohony již od roku 2014. „Nemám žádné pochybnosti,“ řekl. „Nevím přesně, kdy se nám to podaří – zda letos nebo příští rok – ale vím, že se tam dostaneme. Chápeme, proč nám chybí výkon, a nyní jde jen o tvrdou práci a postupné učení. Některé týmy na tom pracují 15 let, my teprve začínáme.“
Šéf týmu Jonathan Wheatley, bývalý sportovní ředitel Red Bullu, upozornil, že hybridní motory jsou stále v rané fázi vývoje a jejich výkon a efektivita se budou postupně zlepšovat. „Podívejte se na všechny týmy, jsme teprve na startu těchto regulí, což je největší změna, jakou jsem ve sportu zažil,“ řekl Wheatley. „Jak se auta stávají složitějšími, motory budou účinnější a závody těsnější.“
Nová pravidla pro rok 2026 byla nastavena tak, aby výrobcům, kteří zaostávají, umožnila postupně snižovat rozdíl na lídry. Systém ADUO, Additional Development and Upgrade Opportunities, poskytuje možnost dodatečných upgradu motoru podle aktuálního výkonu vůči benchmarku.
Wheatley upozornil, že plánované závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii by mohly být ovlivněny konfliktem na Blízkém východě, což by mohlo komplikovat plány Audi s upgrady motorů. „Momentálně jsou tyto závody naším hlavním cílem. Po každé sérii šesti závodů FIA ADUO přezkoumá. Je ještě brzy odhadovat dopady na naše možnosti.“
Na závěr Wheatley zdůraznil, že efektivní využívání energie během závodu je mimořádně náročné a vyžaduje adaptaci. „Gabby po závodě komentoval, že to bylo vyčerpávající nejen fyzicky, ale i mentálně, protože je třeba správně hospodařit s energií a zároveň se zotavovat.“
Debut v Albert Parku ukázal, že Audi je připraveno učit se a zlepšovat, i když konkurence už má za sebou roky zkušeností s hybridními pohony. Přesto Bortoleto i Wheatley věří, že systematický vývoj je povede k postavení mezi nejlepšími výrobci motorů ve Formuli 1.
Obhájce titulu mistra světa varuje, že McLaren musí urychleně vyřešit dlouhodobý problém svého vozu. Podle něj nejde o krátkodobé potíže, ale o technickou slabinu, která může brzdit návrat týmu mezi špičku.
Po problematickém úvodu sezóny šéf Hondy Yasuharu Watanabe upozornil, že současný stav spolupráce Aston Martinu a Hondy nemůže takto pokračovat. Tým nyní chystá rychlé technické a strategické změny, aby zvýšil výkon motoru a zajistil spolehlivost vozu.
Audi získalo body při svém debutu ve Formuli 1, ale výrobce připouští, že jeho hybridní motor je stále ve vývoji. Přesto tým vidí první závod jako důležitý krok k budoucí konkurenceschopnosti.
Šéf Red Bull Racing Laurent Mekies připustil, že výsledky úvodního závodu v Austrálii nebyly překvapivé, protože předsezónní testy často skrývají skutečnou sílu týmů.
Lewis Hamilton plánuje projednat s Ferrari jeho strategické rozhodnutí během Velké ceny Austrálie. Chce lépe pochopit, proč tým zvolil právě tento přístup, který mohl ovlivnit výsledky závodu.
Monopost FW48 dorazil se zpožděním a navíc s nadváhou. Kvůli rozpočtovému stropu si však Williams nemůže dovolit rychlou nápravu.
Zájem o 24% podíl Otro Capital v týmu Alpine přitahuje pozornost vlivných postav F1, mezi nimiž se už dříve skloňovalo jméno Christiana Hornera a nyní i Tota Wolffa.
Lawrence Stroll se poprvé vyjádřil k náročnému startu Aston Martinu v nové sezoně. Podle něj tým intenzivně pracuje na řešení technických výzev, aby se co nejdříve dostal do požadované formy.
Šéf stáje McLaren Formula 1 Team Andrea Stella přiznal, že tým zatím nedokáže naplno využít potenciál pohonné jednotky Mercedes. McLaren nyní pracuje na lepším porozumění motoru a postupném zlepšení výkonu vozu.
Toto Wolff označil stížnosti jezdců na pravidla F1 2026 za projev nostalgie. Současně ale připustil, že série má flexibilitu pravidla upravovat podle potřeby.
Mercedes v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie překvapil soupeře náskokem zhruba 0,8 sekundy na jedno kolo. To ukazuje, že tým dokázal naplno využít potenciál svého vozu v kvalifikačním režimu. Lewis Hamilton vyjádřil nespokojenost.
Cadillac dorazil do cíle své první Velké ceny Formule 1, i když se umístil tři kola za vedoucími vozy. Debut americké značky přinesl cenné zkušenosti a naznačil potenciál pro další závody.