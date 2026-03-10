Lewis Hamilton plánuje projednat s Ferrari jeho strategické rozhodnutí během Velké ceny Austrálie. Chce lépe pochopit, proč tým zvolil právě tento přístup, který mohl ovlivnit výsledky závodu.
Melbourne nabídlo napínavý začátek sezony, který hned od prvních kol prověřil schopnost týmů a jezdců adaptovat se na nová pravidla a strategické výzvy. Po závodě Lewis Hamilton otevřeně komentoval kontroverzní rozhodnutí Ferrari, které během obou fází virtuálního safety caru nezastavilo, a naznačil, že tým bude pečlivě analyzovat svou volbu.
Závod v Melbourne začal dramaticky, když oba vozy Ferrari tvrdě soupeřily o vedení s Mercedesem George Russella. Napětí vyvrcholilo v 11. kole, kdy motor Red Bullu Isacka Hadjara selhal a traťové maršály vyhlásily virtuální safety car.
V tu chvíli zajeli do boxů Russell a jeho týmový kolega Kimi Antonelli, zatímco Hamilton zůstal na trati po boku Charlese Leclerca a převzal vedení závodu, což ho postavilo do role jednoho z favoritů.
Později přišel další VSC, tentokrát kvůli zastavení Valtteriho Bottase s vozem Cadillac. Ferrari opět nezareagovalo zastávkou, takže oba italské vozy musely své pit-stopy absolvovat za normálního provozu, což je stáhlo na třetí a čtvrtou pozici za Russellem a Antonellim.
Hamilton přiznal, že výsledky odpovídají maximálním možnostem týmu v dané situaci, a zároveň zdůraznil, že je potřeba strategickou volbu zpětně analyzovat, informuje RacingNews365. „Nemám smíšené pocity, skončili jsme třetí a čtvrtí. Mercedes byl rychlejší než my a toto bylo maximum, čeho jsme mohli dosáhnout.“
Sedminásobný mistr světa dále podotkl: „Určitě se podíváme, zda by bylo lepší zajet do boxů nebo zůstat na trati. Když jsem viděl oba Mercedesy zajíždět – jeden přede mnou, jeden za mnou – myslel jsem si, že alespoň jeden z nás měl zastavit, aby kryl pozici. Podíváme se na data a zjistíme, co jsme mohli udělat lépe.“
Hamiltonovo hodnocení ukazuje, jak složité jsou moderní strategie F1, kde rozhodnutí během VSC může zásadně ovlivnit průběh závodu i konečné pořadí. Ferrari musí při takových volbách zvažovat nejen rychlost, ale i riziko ztráty pozic.
Vedle strategie Hamilton ocenil i zkušenost, kterou tým získal při testování nové generace pravidel: „Bylo fascinující sledovat, jak se jednotlivé týmy přizpůsobily novým podmínkám. I když jsme nezískali vítězství, byla to pro tým cenná lekce.“
Celkově tak Melbourne poskytlo nejen napínavou podívanou, ale i cennou lekci pro všechny týmy, jak se vypořádat s komplexními rozhodnutími při nových pravidlech F1.
Monopost FW48 dorazil se zpožděním a navíc s nadváhou. Kvůli rozpočtovému stropu si však Williams nemůže dovolit rychlou nápravu.
Zájem o 24% podíl Otro Capital v týmu Alpine přitahuje pozornost vlivných postav F1, mezi nimiž se už dříve skloňovalo jméno Christiana Hornera a nyní i Tota Wolffa.
Lawrence Stroll se poprvé vyjádřil k náročnému startu Aston Martinu v nové sezoně. Podle něj tým intenzivně pracuje na řešení technických výzev, aby se co nejdříve dostal do požadované formy.
Šéf stáje McLaren Formula 1 Team Andrea Stella přiznal, že tým zatím nedokáže naplno využít potenciál pohonné jednotky Mercedes. McLaren nyní pracuje na lepším porozumění motoru a postupném zlepšení výkonu vozu.
Toto Wolff označil stížnosti jezdců na pravidla F1 2026 za projev nostalgie. Současně ale připustil, že série má flexibilitu pravidla upravovat podle potřeby.
Mercedes v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie překvapil soupeře náskokem zhruba 0,8 sekundy na jedno kolo. To ukazuje, že tým dokázal naplno využít potenciál svého vozu v kvalifikačním režimu. Lewis Hamilton vyjádřil nespokojenost.
Cadillac dorazil do cíle své první Velké ceny Formule 1, i když se umístil tři kola za vedoucími vozy. Debut americké značky přinesl cenné zkušenosti a naznačil potenciál pro další závody.
Velká cena Austrálie v Melbourne otevřela novou sezonu Formule 1 a představila první zkoušku nových pravidel a systémů. Závod přinesl napínavou akci a odhalil různé reakce na inovace ve vozech i strategii týmů. Charles Leclerc přirovnal nový systém ve svém voze Ferrari k populárnímu videohernímu prvku během závodního souboje v Melbourne.
Max Verstappen po australském víkendu sdílel své názory na nová pravidla 2026 a diskutoval o výzvách, kterým čelí ve startovním poli. Zdůraznil potřebu, aby závodění zůstalo napínavé a atraktivní pro jezdce i fanoušky.
Výborný start Isacka Hadjara v Melbourne se nakonec neproměnil v bodový zisk. I přes skvělý výkon ho jeho vůz týmu Red Bull Racing zradil technickou poruchou.
Fred Vasseur po Velké ceně Austrálie vysvětlil rozhodnutí Ferrari nepovolat své jezdce do boxů během virtuálních safety carů a zdůraznil, že strategie vycházela podle plánu.