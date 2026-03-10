Zájem o 24% podíl Otro Capital v týmu Alpine přitahuje pozornost vlivných postav F1, mezi nimiž se už dříve skloňovalo jméno Christiana Hornera a nyní i Tota Wolffa.
V paddocku se rozehrává další zajímavá kapitola kolem vlastnických podílů ve Formuli 1. Tentokrát jde o 24% balík, který Otro Capital drží v týmu Alpine, a který přitahuje pozornost těch nejvlivnějších jmen sportu. Už dříve se spekulovalo o zájmu bývalého šéfa Red Bullu Christiana Hornera, což během lednové prezentace týmu veřejně potvrdil i poradce Alpine Flavio Briatore.
Během závodního víkendu v Melbourne však vyvstala nová jména. Deník The Telegraph uvedl, že do hry vstoupil i šéf Mercedesu Toto Wolff. Briatore sice upozornil, že existuje několik zájemců mimo Hornerovo konsorcium, ale konkrétní jména nezmiňoval, takže Mercedes nebyl oficiálně potvrzen.
Alpine se k identitě zájemců o podíl nevyjádřil, nicméně potvrdil, že o akcie projevilo zájem několik stran a jednání stále pokračují, informuje Motorsport.com. Podle mluvčího je tým pravidelně oslovován různými potenciálními investory a samotné rozhovory probíhají přímo mezi akcionáři a zájemci, zatímco pozornost týmu je zaměřena na začátek sezony a udržení stabilního výkonu na trati.
Mercedes účast svého šéfa Toto Wolffa v jednáních oficiálně nepotvrdil ani nevyvrátil a pouze připomněl, že sleduje strategické příležitosti. „Jsme klíčovým strategickým partnerem Alpine a máme přehled o vývoji situace,“ uvedl zástupce týmu.
Atraktivita podílu Alpine přesahuje rivalitu mezi Hornerem a Wolffem a jde především o strategické a obchodní zájmy.
Pro Christiana Hornera by 24% podíl mohl představovat cestu zpět do Formule 1 v ještě významnější roli. Jako šéf Red Bullu už dosáhl veškerých možných úspěchů, a pořízení akcií by tak přirozeně navazovalo na jeho ambice a strategické plány.
Z pohledu Mercedesu je zájem komplexnější. Alpine je letos zákaznickým týmem Mercedesu s platnou smlouvou až do roku 2030, používá jejich motory a převodovky, což znamená, že vlastnická struktura týmu ovlivní budoucí spolupráci obou stran.
Rozhodnutí o podílech tak přesahují hranice závodních zařízení v Brackley a Brixworth a dotýkají se širší strategie skupiny Mercedes. Spolupráce s Alpine má dopady nejen sportovní, ale i komerční.
Sportovní stránka příběhu je rovněž významná. Loni McLaren CEO Zak Brown upozornil na možné komplikace spojené s vlastnickými strukturami, zejména u Red Bullu a sestrského týmu Racing Bulls. Podíl v Alpine by mohl posílit synergii mezi stranami a částečně ovlivnit řízení týmu.
Situaci sledují pozorně i ostatní stáje Formule 1, protože případná změna vlastníků může ovlivnit sportovní a strategické vztahy na trati.
Navzdory zájmu investorů Renault Group i po případném prodeji Otro Capital stále držel 76 % podíl, čímž by si zachoval kontrolu nad týmem.
