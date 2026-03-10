Williams bojuje s nadváhou: James Vowles prozradil plán řešení

Monopost FW48 dorazil se zpožděním a navíc s nadváhou. Kvůli rozpočtovému stropu si však Williams nemůže dovolit rychlou nápravu.
Velká cena Austrálie tradičně ukončuje období předsezónních her a taktizování. Týmy během testů často skrývají skutečný potenciál svých monopostů, ale první závod sezony obvykle rychle odhalí reálné rozložení sil na startovním roštu. V Melbourne se tak definitivně rozplynula mlha kolem skutečné výkonnosti jednotlivých stájí.
Williams mezi týmy, které by během zimy skrývaly svůj potenciál, nepatřil. Skromný výsledek z úvodního závodního víkendu proto nebyl překvapením, spíše potvrzením problémů, které stáj z Grove provázejí už od zimních příprav. Ty se začaly projevovat už ve chvíli, kdy tým musel zrušit plánovaný shakedown v Barceloně. Krátce předtím se objevily zprávy, že nový monopost FW48 neprošel crash testem a navíc je výrazně těžší, než dovolují ideální parametry – podle odhadů o více než dvacet kilogramů.
Právě nadváha představuje významnou část ztráty na špičku startovního pole. Těžší vůz negativně ovlivňuje nejen akceleraci a práci s pneumatikami, ale také způsob, jakým monopost hospodaří s energií z hybridní pohonné jednotky. Zákaznické týmy Mercedesu navíc stále nemají úplně stejné know-how jako tovární stáj, pokud jde o maximální využití potenciálu pohonné jednotky.
Před startem sezony James Vowles otevřeně mluvil o problémech Williamsu s hmotností vozu FW48 a o ambicích týmu. „Snížení hmotnosti vozu není složité. Už dnes máme připravené všechny inženýrské kroky, jak ji nejen snížit, ale dokonce být pod cílovou hmotností s rezervou. To máme k dispozici,“ uvedl Vowles. Technické řešení tedy existuje, problémem je však rozpočtový strop, který omezuje rychlost, s jakou tým může reagovat. „Kdyby neexistoval limit rozpočtu, provedl bych to hned zítra. Hotovo by to bylo během pár týdnů. Ale bohužel, není.“
Alex Albon přiblížil, jak se tým snaží dostat zpět na správnou cestu. „Máme agresivní plán, jak se vrátit na trať. Děláme maximum, ale i tak to chvíli potrvá. Tým pracuje naplno,“ řekl médiím, informuje Autosport.com. Podle jeho slov je z dat jasné, kde se ztrácí čas na kolo: „Když se podíváte jen na hmotnost, je evidentní, že tam je velký potenciál ke zlepšení.“ Aerodynamické řešení vozu také přitahuje pozornost: „Bylo fascinující sledovat, jak ostatní týmy rozmístily své vozy. Viděli jsme různé koncepty a myslím, že my jsme na extrémní straně jednoho z nich.“
Problém FW48 není jen hmotnostní, ale i spolehlivostní. Během třetího tréninku v Austrálii musel Carlos Sainz zastavit vůz u vjezdu do boxů a mechanici nestihli připravit auto na kvalifikaci, což omezilo sběr důležitých dat. Vowles k tomu dodal: „Až kvalifikace nám ukázala, jak moc jsme pozadu v oblasti řízení pohonné jednotky – odhadujeme to na zhruba tři desetiny. Když jezdí jen jeden vůz, potřebujete oba, abyste se mohli navzájem učit a optimalizovat nasazení energie.“
Přesto, jak upozornil Vowles, hlavní příčina problémů zůstává neměnná. „Ale myslím, že opravdu zásadní číslo je hmotnost vozu. To je momentálně náš největší handicap,“ uzavřel šéf týmu.
