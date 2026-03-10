Šéf stáje McLaren Formula 1 Team Andrea Stella přiznal, že tým zatím nedokáže naplno využít potenciál pohonné jednotky Mercedes. McLaren nyní pracuje na lepším porozumění motoru a postupném zlepšení výkonu vozu.
Šéf stáje McLaren Andrea Stella připustil, že jeho tým zatím nedokáže naplno využít potenciál pohonné jednotky dodávané Mercedes High Performance Powertrains. V úvodu nové technické éry tak McLaren poprvé pociťuje, že jako zákaznický tým za továrním Mercedesem v některých oblastech zaostává.
Rozdíly se naplno projevily během úvodního víkendu sezony v Austrálii. Pilot Mercedesu George Russell vybojoval pole position a společně s týmovým kolegou Kimi Antonelli zajistil pro Mercedes první řadu na startu. V samotném závodě pak německá stáj proměnila kvalifikační dominanci v suverénní vítězství a druhé místo.
Podle Stelly interní analýza dat ukázala, že monopost McLarenu nedokáže z identické pohonné jednotky extrahovat stejný výkon jako jiné vozy poháněné motorem Mercedes. Telemetrie i GPS srovnání naznačují rozdíly v maximálních rychlostech i v některých pasážích tratě, což naznačuje, že potenciál agregátu zatím není plně využit.
Podobné překvapení připustil také šéf týmu Williams James Vowles, jehož stáj rovněž využívá motory Mercedes. Podle něj se nyní tým snaží detailně analyzovat, kde přesně ztrácí a jak se může přiblížit úrovni, kterou v současnosti předvádí tovární tým z Brackley.
Vowles zdůraznil, že výrobce motorů poskytuje zákaznickým týmům stejnou specifikaci pohonné jednotky. Rozdíly proto podle něj vycházejí především z technického zázemí a z toho, jak jednotlivé týmy dokážou systém využít. „Mercedes je prostě v některých věcech chytřejší než my,“ přiznal.
Současně ale upozornil, že tovární tým má přirozenou výhodu v dlouhodobé spolupráci s vývojáři motoru. V Brackley a Brixworthu se technici a inženýři pohonné jednotky podílejí na vývoji společně už od počátku projektu, což přináší hlubší znalosti systému.
Stella naznačil, že právě tato znalostní mezera je jedním z důvodů, proč McLaren v úvodu sezony ztrácí. Diskuze s inženýry Mercedes HPP podle něj probíhají už několik týdnů a tým usiluje o lepší sdílení informací, které by mu pomohlo rychleji pochopit chování motoru.
Situaci komplikuje i extrémní citlivost nových pravidel pro rok 2026. Moderní hybridní pohonné jednotky pracují s komplexním řízením elektrické energie a způsob jejího nasazení během kola může zásadně ovlivnit výkon vozu na různých částech tratě.
Podle Stelly se proto výrazně zvýšil význam simulačních nástrojů a analytických modelů. „Ve Formuli 1 byste měli přesně vědět, co se stane ještě předtím, než vyjedete na trať,“ vysvětlil. McLaren však během testů často reagoval až na data z reálných jízd, což podle něj není ideální způsob práce.
Dalším faktorem je samotný monopost. McLaren kromě práce s motorem potřebuje zlepšit i mechanickou přilnavost v zatáčkách. Data ukazují, že vozy Mercedes jsou rychlejší nejen na rovinkách, ale v některých pasážích také v zatáčkách.
V závodě v Melbourne se problémy britské stáje projevily naplno. Úřadující šampion Lando Norris sice dojel do cíle, ale s výraznou ztrátou na vítěze Russella, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri havaroval ještě před startem závodu na cestě na rošt.
Podle Stelly se současná ztráta pohybuje přibližně mezi půl sekundou až jednou sekundou na kolo. McLaren proto plánuje jak intenzivnější spolupráci s Mercedes HPP, tak postupný vývoj vozu, který by měl přinést větší balík vylepšení během několika následujících závodů.
Další příležitost ke zlepšení přijde už při nadcházejícím víkendu v Šanghaji, kde se pojede druhý podnik sezony a zároveň první sprintový víkend roku. Pro McLaren půjde o důležitý test, zda se týmu podaří začít postupně stahovat náskok, který si na začátku nové éry vybudoval Mercedes.
