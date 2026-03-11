Obhájce titulu mistra světa varuje, že McLaren musí urychleně vyřešit dlouhodobý problém svého vozu. Podle něj nejde o krátkodobé potíže, ale o technickou slabinu, která může brzdit návrat týmu mezi špičku.
McLaren vstoupil do nové sezóny Formule 1 náročně. Během úvodního závodu v Austrálii se znovu objevily problémy s drolením pneumatik, které tým trápily už v minulosti. Lando Norris přiznal, že pokud se tyto potíže nepodaří rychle vyřešit, vůz MCL40 nebude schopen ukázat svůj skutečný potenciál, a to i přesto, že používá velmi výkonnou pohonnou jednotku Mercedes HPP.
„Pokud jde o čisté tempo, opravdu nejsme 51 sekund za Georgem,“ řekl Norris médiím.. „Kdybych měl stejně čistý závod jako on, vypadalo by to pro nás mnohem lépe. Pneumatiky jsme ale zničili už po třech kolech a drolení je problém, který se s námi táhne z předchozích vozů.“
Výsledek australského závodu naznačil, že Mercedes a Ferrari se v nové éře F1 dostaly na čelo pole, zatímco McLaren a Red Bull momentálně soupeří spíše o třetí místo. „Dobrá zpráva je, že máme velký odstup na auta za námi, která jsou podobná Red Bullu. Špatná zpráva ale je, že máme velký odstup na auta před námi,“ dodal britský jezdec.
Podle Norrise není hlavním problémem samotný výkon vozu, ale práce s pneumatikami. „Musíme pochopit, proč dochází ke drolení, a najít řešení. Je to problém, který se opakuje z minulých sezón a zatím jsme ho nedokázali odstranit.“
Norris také zdůraznil, že správná práce s pneumatikami je zásadní nejen pro rychlost, ale i pro strategii a možnosti předjíždění. „Sledování soupeře a snaha předjíždět mají velký vliv. Pokud nevyřešíme drolení, náš skutečný výkon nikdy neuvidíme.“
McLaren se tak ocitl v poněkud paradoxní situaci. Na vozy za sebou má relativně komfortní náskok, zároveň však i menší problémy s pneumatikami výrazně zhoršují jeho šance v souboji s vedoucími týmy. „Závod nám ukázal, že nejsme ani zdaleka tam, kde bychom chtěli být. Musíme to zlepšit,“ přiznal Norris.
Odborníci zároveň upozorňují, že drolení patří mezi opakující se slabiny McLarenu z posledních sezon. „Tento jev se vrací. Každý rok hledáme nové způsoby, jak s pneumatikami pracovat efektivněji,“ uvedl jeden z inženýrů týmu.
Technické i strategické oddělení nyní intenzivně hledá řešení před nadcházející Velkou cenou Číny, kde se očekává ještě větší teplotní zatížení pneumatik. Podle Norrise může právě zvládnutí drolení výrazně ovlivnit průběh celé sezony.
„Naším úkolem je pochopit, jak spolupracuje podvozek s pneumatikami a jak lépe využít potenciál pohonné jednotky Mercedes HPP. Bez toho nebudeme schopni konkurovat těm nejlepším,“ vysvětlil britský jezdec.
Je patrné, že rozdíly ve středu pole jsou velmi malé. Zatímco Mercedes a Ferrari mají na čele výrazný náskok, boj o další pozice je vyrovnaný a i drobná vylepšení mohou znamenat velký posun v pořadí. Norris zároveň potvrzuje, že McLaren si rozsah problému uvědomuje a připravuje technická i strategická opatření, která by měla snížit drolení a lépe využít potenciál vozu MCL40. „Musíme pracovat na celém balíku auta. Pneumatiky jsou klíčovou součástí celé rovnice,“ dodal.
