Sezóna Formule 1 začala pro spolupráci Aston Martinu a Hondy těžce a odhalila problémy jak v technice, tak v týmové spolupráci, které mohou ohrozit ambice týmu na špičkové výsledky. Šéf Honda Racing Yasuharu Watanabe přiznal, že současný stav „nemůže pokračovat“ a vyzval k úzké spolupráci s Aston Martinem, aby tým fungoval jako celek a motor se vyvíjel současně s podvozkem.
Watanabe vysvětlil, že s šéfem stáje Adrianem Neweym komunikuje každý den a s majitelem Lawrence Strollem dvakrát týdně. „Musíme zrychlit vývoj, a to neznamená jen zvyšovat výkon motoru. Jde o to, jak motor vyvíjíme společně s podvozkem,“ dodal.
Start sezóny v Melbourne byl pro Aston Martin obtížný. Ani Fernando Alonso, ani Lance Stroll nedojeli do cíle, přičemž tým před závodem řešil „abnormální vibrace“ pohonné jednotky, které se poprvé objevily při testech v Bahrajnu. Newey upozornil, že vibrace byly tak silné, že Alonso a Stroll po 25 a 15 kolech měli obavy z trvalého poškození nervů.
Alonso po závodě uvedl: „Honda si myslí, že vibrace na baterii se od Bahrajnu snížily díky některým úpravám, ale podvozek se s tím stále potýká. Bude to chtít ještě nějaký čas, ale snažíme se odjet co nejvíce kol, abychom týmu pomohli.“
CEO Hondy Toshihiro Mibe byl osobně v Albert Parku, aby posoudil situaci Aston Martinu. „President Mibe uspořádal setkání nejen s námi, ale i s týmem a probíral záležitosti s Lawrence Strollem,“ uvedl Watanabe. Podle něj si Mibe plně uvědomuje náročnost situace a poskytl technické rady i povzbuzení, aby tým mohl rychle zvýšit svou konkurenceschopnost.
Watanabe zdůraznil, že hlavním cílem je odstranit vibrace a připravit pohonnou jednotku pro bezproblémový start na domácím závodě v Suzuce. „Chceme, aby byla protiopatření implementována a motor fungoval spolehlivě. Sakura samozřejmě odvede svou práci, ale zároveň je důležité posílit spolupráci se Silverstone,“ vysvětlil.
Adrian Newey připustil, že Aston Martin se o problémech Hondy dozvěděl až koncem loňského roku a současný tým motorářů tvoří jen třetinu původního složení. Watanabe je však přesvědčen, že Honda „zásadně posílila počet zaměstnanců“ a nyní je potřeba zaměřit se na oblasti a pravomoci, které posílí spolupráci se Silverstone.
Podle Watanabeho je rychlý postup vývoje klíčový nejen pro samotný výkon motoru, ale i pro jeho integraci s podvozkem. „Musíme pracovat jako jeden tým a vyvíjet motor společně s autem, aby výsledky byly co nejefektivnější,“ dodal.
Zkušenosti z australského GP ukázaly, že kombinace technických problémů a nedostatečné souhry týmu okamžitě ovlivňuje výsledky. Watanabe zdůraznil, že bez hlubší koordinace a rychlého rozhodování nebude možné udržet konkurenceschopnost.
Tým nyní intenzivně pracuje na nápravě chyb a posilování spolupráce, aby byl připraven na nadcházející závody, včetně čínského GP a domácí Suzuky. Podle Watanabeho je klíčové nejen zvýšit výkon motoru, ale také zlepšit procesy vývoje, komunikaci a synchronizaci s Aston Martinem.
„Je fascinující sledovat, jak auta hledají příležitosti k předjíždění, ale musíme zajistit, že motor bude spolehlivý a tým bude fungovat jako celek. To je jediný způsob, jak se vrátit mezi špičku,“ uzavřel Watanabe svůj komentář.
Tento přístup ukazuje, že Honda a Aston Martin si uvědomují složitost problémů a jsou připraveny provádět rychlé a cílené kroky, které ovlivní jak výkon vozu, tak celkovou strategii týmu.
