Newey nastupuje k Aston Martinu
Newey nastupuje k Aston Martinu, foto: Aston Martin Racing
DNES 12:05
Lawrence Stroll se poprvé vyjádřil k náročnému startu Aston Martinu v nové sezoně. Podle něj tým intenzivně pracuje na řešení technických výzev, aby se co nejdříve dostal do požadované formy.

Lawrence Stroll, majitel Aston Martin F1 Team, přiznal, že start sezony byl pro tým komplikovaný kvůli nečekaným problémům s motory Honda, které vyžadovaly okamžité řešení. Během rozhovoru s Martinem Brundlem ze Sky F1 během australského víkendu Stroll potvrdil, že tým nyní intenzivně pracuje na odstranění těchto potíží.

Obtíže se objevily již během předsezonních testů, kdy vibrace z motoru zasahovaly do přípravy vozu a komplikace přetrvaly i do závodu v Melbourne. Fernando Alonso vysvětlil, že některé úpravy snížily vibrace na baterii, ale šasi stále pociťovalo jejich dopad, protože izolace baterie vyžaduje jiný technický přístup.

Kvůli těmto problémům přišli Alonso i Lance Stroll o jeden trénink, přičemž Lance musel vynechat i kvalifikaci kvůli podezření na závadu spalovacího motoru. Během víkendu se spolehlivost vozu částečně zlepšila, Alonso se zapojil do Q1 a vyhnul se eliminační zóně.

V průběhu závodu tým průběžně prováděl úpravy na vozech. Alonso nakonec odstoupil, aby šetřil díly, a Lance Stroll rovněž zaznamenal úpravy na svém voze AMR26, přesto ani jeden z nich nedokončil závod.

Před startem závodu se Brundle během svého grid walku setkal se Strollem a připomněl mu náročný start sezony. Stroll s hodnocením souhlasil a ujistil, že tým usilovně pracuje na řešení problémů a očekává zlepšení v co nejkratším čase.

Oscar Piastri

McLaren přiznává rozdíly výkonu oproti továrnímu Mercedesu

Adrian Newey během víkendu přiznal, že tým si při listopadové návštěvě Hondy uvědomil, že nové inženýrské složení nemá takové zkušenosti s Formulí 1, jaké měl předchozí úspěšný tým spolupracující s Red Bull Racing.

Newey zároveň označil aktuální šasi AMR26 za „páté nejlepší“ a vyzdvihl jeho potenciál pro další vývoj. Toto hodnocení potvrdil i Fernando Alonso, čímž se zvýšil tlak na Honda tým, aby urychleně odstranil technické nedostatky pohonné jednotky.

Podle komentáře Martina Brundla může Aston Martin potřebovat až šest měsíců, než vyřeší všechny aktuální problémy. Na dotaz ohledně časového horizontu Lawrence Stroll uvedl, že doufá v nápravu co nejdříve.

