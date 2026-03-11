Šéf Red Bull Racing Laurent Mekies připustil, že výsledky úvodního závodu v Austrálii nebyly překvapivé, protože předsezónní testy často skrývají skutečnou sílu týmů.
Red Bull odstartoval novou sezónu ve Melbourne dramatickým víkendem, který připomněl, že i šampioni čelí nečekaným překážkám. Max Verstappen musel po incidentu v kvalifikaci vyrazit ze 20. místa, přesto se dokázal probojovat až na šestou pozici a připsat týmu cenné body, zatímco šéf stáje Laurent Mekies upozornil, že slabší tempo Red Bullu nebylo žádným překvapením – během předsezónních testů se „hrálo“ s nastavením a tempem, aby byla skutečná forma soupeřů skryta.
Verstappenův víkend se komplikoval už v Q1, kdy při průjezdu první zatáčkou vyjel mimo trať kvůli pravděpodobnému zablokování zadní nápravy při brzdění. To jej poslalo na start z poslední řady, zatímco Isack Hadjar držel nejlepší šanci Red Bullu na stupně vítězů díky třetí pozici v kvalifikaci, kterou si udržel až do okamžiku, kdy technický problém ukončil jeho závod.
„Předpokládali jsme, že po testech budeme čtvrtí mezi týmy,“ sdělil Mekies médiím, informuje PlanetF1.com. „Ukázalo se, že naše odhady byly poměrně přesné. Isack odvedl skvělou práci, aby z kvalifikace vytěžil maximum a startoval z třetího místa.“
Mekies rovněž přiznal, že závod ukázal, že Red Bull dokáže držet krok s McLarenem, ale zatím nemá sílu soupeřit s Ferrari a Mercedesem. „V závodě jsme pravděpodobně byli alespoň na tempu s McLarenem, ale rozhodně jsme nemohli bojovat s Ferrari nebo Mercedesem. Máme ambice i povinnost dohnat tyto týmy, a to zabere nějaký čas.“
Během testů v Bahrajnu Mercedes označil Red Bull za referenční tým s údajným náskokem v nasazení energie, což ale Red Bull i Verstappen opakovaně odmítli. Mekies potvrdil, že tým očekával, že nebude schopný držet tempo některých soupeřů. „Rozdíl na Mercedes bylo po testech těžké přesně vyhodnotit, protože jsme věděli, že se hrály hry, aby se skutečné tempo skrylo,“ vysvětlil.
Pro Grand Prix Austrálie odhadl rozdíl zhruba na jednu sekundu na kolo, přičemž je podle něj ještě brzy hodnotit celkovou situaci pro sezónu. Tým zároveň zkoumal příčinu Verstappenova incidentu v kvalifikaci a do závodu přistupoval s opatrností. „Nemohu říct, že známe přesně příčinu, ale šlo o kombinaci faktorů. Udělali jsme několik opatření, abychom zajistili bezpečný závod, a další práce nás čeká do Číny.“
Melbourne také znamenalo debut Red Bull Powertrains jako samostatného výrobce motorů. Přesto Verstappen získal body pro hlavní tým a Arvid Lindblad dojel osmý ve své premiéře s Racing Bulls. Mekies označil tento výsledek za potvrzení konkurenceschopnosti Red Bullu. „Dominantní pocit je, že jsme potvrdili, že jsme ve hře. Jsme velmi hrdí na práci všech v Milton Keynes za poslední tři roky a přípravu na tuto sezónu.“
Podle Mekiese je sezóna dlouhá a tým se musí soustředit na postupný vývoj, aby držel krok s lídry. „Máme ambice i povinnosti dělat lépe, ale startovní bod je, že jsme tu bojovali. V Číně budeme opět ve hře a pak začne skutečný závod ve vývoji a učení.“
Zlepšení bude klíčové, protože pravidla a složitosti víkendů neumožňují vždy perfektní využití vozu. „Viděli jste, že v kvalifikaci bylo obtížné optimalizovat kolo z jedné session do druhé. To je výzva, kterou musíme přijmout, a totéž platí pro závod.“
Nakonec Mekies zopakoval, že Red Bull má ambici být v boji o přední čtyřku a postupně se zlepšovat. „Neříkám, že hned bojujeme o titul, ale sezóna je dlouhá. Být mezi top čtyřmi je správný výchozí bod, máme ambice a povinnosti cílit výše a vyvíjet se rychleji než konkurence.“
Obhájce titulu mistra světa varuje, že McLaren musí urychleně vyřešit dlouhodobý problém svého vozu. Podle něj nejde o krátkodobé potíže, ale o technickou slabinu, která může brzdit návrat týmu mezi špičku.
Po problematickém úvodu sezóny šéf Hondy Yasuharu Watanabe upozornil, že současný stav spolupráce Aston Martinu a Hondy nemůže takto pokračovat. Tým nyní chystá rychlé technické a strategické změny, aby zvýšil výkon motoru a zajistil spolehlivost vozu.
Audi získalo body při svém debutu ve Formuli 1, ale výrobce připouští, že jeho hybridní motor je stále ve vývoji. Přesto tým vidí první závod jako důležitý krok k budoucí konkurenceschopnosti.
Lewis Hamilton plánuje projednat s Ferrari jeho strategické rozhodnutí během Velké ceny Austrálie. Chce lépe pochopit, proč tým zvolil právě tento přístup, který mohl ovlivnit výsledky závodu.
Monopost FW48 dorazil se zpožděním a navíc s nadváhou. Kvůli rozpočtovému stropu si však Williams nemůže dovolit rychlou nápravu.
Zájem o 24% podíl Otro Capital v týmu Alpine přitahuje pozornost vlivných postav F1, mezi nimiž se už dříve skloňovalo jméno Christiana Hornera a nyní i Tota Wolffa.
Lawrence Stroll se poprvé vyjádřil k náročnému startu Aston Martinu v nové sezoně. Podle něj tým intenzivně pracuje na řešení technických výzev, aby se co nejdříve dostal do požadované formy.
Šéf stáje McLaren Formula 1 Team Andrea Stella přiznal, že tým zatím nedokáže naplno využít potenciál pohonné jednotky Mercedes. McLaren nyní pracuje na lepším porozumění motoru a postupném zlepšení výkonu vozu.
Toto Wolff označil stížnosti jezdců na pravidla F1 2026 za projev nostalgie. Současně ale připustil, že série má flexibilitu pravidla upravovat podle potřeby.
Mercedes v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie překvapil soupeře náskokem zhruba 0,8 sekundy na jedno kolo. To ukazuje, že tým dokázal naplno využít potenciál svého vozu v kvalifikačním režimu. Lewis Hamilton vyjádřil nespokojenost.
Cadillac dorazil do cíle své první Velké ceny Formule 1, i když se umístil tři kola za vedoucími vozy. Debut americké značky přinesl cenné zkušenosti a naznačil potenciál pro další závody.