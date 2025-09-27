Návrat Romaina Grosjeana do monopostu: Emoce mluví za vše

Před pěti lety prožil Romain Grosjean nejděsivější nehodu své kariéry. Nyní se vrátil do kokpitu a jeho emotivní reakce ukazuje, jak moc pro něj tento návrat znamenal.
Před pěti lety se kariéra Romaina Grosjeana v F1 náhle změnila. Během prvního kola Velké ceny Bahrajnu 2020 ztratil Francouz z týmu Haas kontrolu nad svým vozem VF-20, prorazil bariéru a vůz se proměnil v ohnivou kouli. „Bylo to 28 strašlivých sekund uvěznění v plamenech, než jsem se dokázal dostat ven,“ vzpomíná Grosjean. Ačkoli si způsobil popáleniny na rukou, vyvázl živý.
Tato nehoda znamenala předčasný konec jeho kariéry ve Formuli 1. Grosjean se sice od té doby věnoval závodění v IndyCar a vytrvalostních šampionátech, ale neměl možnost ukončit svou F1 kariéru podle svých představ.
To se změnilo až nyní, kdy Haas pozval Grosjeana na testování staršího vozu na okruhu Mugello. „Pět let po Bahrajnu; tady jsme, Mugello,“ prohlásil Grosjean po vystoupení z vozu.
„Velké díky týmu MoneyGram Haas F1. Byl to výjimečný den. Gene Haas, Ayao Komatsu – udělali to možné. Měl jsem možnost řídit auto,“ dodal nadšeně.
Podmínky na trati nebyly ideální. „Byl to deštivý den, ale jak říkáme o svatbách, prší-li na svatbu, je to šťastný den. Takže to byl deštivý den, ale šťastný den. Fantastické,“ řekl nadšený Grosjean, informuje PlanetF1.
Na začátku se Grosjean cítil trochu ztuhle, ale brzy si opět zvykl. „Dokonce jsem si zkusil start z roštu a hádejte co. Můj poslední start z roštu byl právě v Bahrajnu 2020. Tentokrát to dopadlo mnohem lépe,“ prozradil Grosjean.
Velký význam pro něj měla i přítomnost lidí, kteří ho provázeli jeho F1 kariérou. „Jsem velmi vděčný. Vidět některé z těch, kteří byli u toho už v Austrálii 2016, a mít možnost řídit novou generaci auta, to bylo fantastické. Skoro nemám slov.“
Na konci dne se Grosjeanovi dostalo emotivního přivítání. „Rozplakal jsem se. Držel jsem si hledí dolů, ale při posledním in-lapu tam byli všichni z Ferrari, Red Bullu, Pirelli a samozřejmě MoneyGram Haas F1 Team. Tleskali mi a dávali ovace. To jsem čekal v Abú Dhabí 2020, ale myslím, že dnes to bylo ještě lepší.“
Díky testování v Mugellu mohl Grosjean konečně dát své F1 kariéře zasloužené rozloučení. Haas, který má menší tým a omezený rozpočet, mohl teprve letos využít program Testing Previous Cars, což francouzskému závodníkovi umožnilo uzavřít kapitolu své kariéry na vlastních podmínkách.
Max Verstappen si při debutu v závodě GT3 na Nürburgringu připsal s kolegou Chrisem Lulhamem vítezství.
Před pěti lety prožil Romain Grosjean nejděsivější nehodu své kariéry. Nyní se vrátil do kokpitu a jeho emotivní reakce ukazuje, jak moc pro něj tento návrat znamenal.
Nově zvolený papež Lev XIV. přivítal ve Vatikánu šéfa Ferrari Johna Elkanna, který, jak už bývá tradicí nepřišel k hlavě církve s prázdnou.
Güenther Steiner se nechal slyšet o možném návratu Christiana Hornera do F1, ale jeho plány zůstávají zahalené tajemstvím.
Podle šéfa McLarenu Andrea Stelly se současná specifikace vozu MCL39 potýká s výraznou slabinou, která komplikuje práci Landa Norrise i Oscara Piastriho.
Mick Schumacher se brzy posadí do kokpitu zcela odlišného nového závodního vozu, než na které byl doposud zvyklý. Bývalý pilot F1 je nadšený z příležitosti poznat odlišný styl závodění a těší se na fyzické i technické výzvy, které ho čekají.
Max Verstappen v posledních závodech znovu ukázal svou sílu a stahuje ztrátu na lídra šampionátu, přičemž Helmut Marko zůstává opatrný a varuje před předčasným optimismem, zatímco McLaren uznává konkurenceschopnost Red Bullu.
Romain Grosjean se při návratu za volant F1 dočkal dojemného momentu, když pro páteční TPC jízdu s Haasem použil přilbu z roku 2020 navrženou jeho dětmi. Ta se kvůli jeho vážné nehodě v Bahrajnu nikdy nedostala na trať a nyní symbolicky dostala svou šanci.
Lewis Hamilton oznámil, že jeho milovaný pes Roscoe je v kómatu poté, co se mu krátce zastavilo srdce v důsledku zápalu plic. V důsledku této situace vynechal test pneumatik v Mugellu.
Max Verstappen přiznal, že během sezony někdy pochyboval, zda Red Bull dokáže obrátit nepříznivý vývoj. Po nedávných vítězstvích cítí, že tým postupně nachází správný směr.
Ferrari oznámilo, že rezervní jezdec Zhou Guanyu nahradí Lewise Hamiltona při pátečním testu pneumatik Pirelli na okruhu Mugello.
Japonský jezdec Yuki Tsunoda sice čelí čím dál většímu tlaku ohledně své budoucnosti v Red Bullu, ale na okruhu v Baku předvedl výkon, který naznačil posun správným směrem a rozhodně nezůstal bez povšimnutí.