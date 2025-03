Šéf Mercedesu varuje: Předčasná změna motorů by mohla zničit důvěru ve F1

Šéf Mercedesu Toto Wolff naznačuje, že Red Bull by mohl urychlit přechod na motory V10, pokud má obavy ohledně nadcházejících změn. Varuje však, že by bylo pro F1 nevhodné a trapné předčasně zrušit pravidla pro rok 2026, což by poškodilo důvěru mezi výrobci.

Toto Wolff, šéf Mercedesu, se vyjádřil k možnosti zavedení motorů V10 před rokem 2031, což by podle něj udělalo F1 „směšnou a nevyzpytatelnou“. Wolff varuje, že změna plánu a zkrácení pětiletého období pro hybridní motory, které by měly být používány od roku 2026, by pro Formuli 1 nebyla dobrým krokem.

Vrácení motorů V10 na scénu bylo na stole poté, co prezident FIA, Mohamed Ben Sulayem, začal o této možnosti diskutovat. V současnosti se řeší několik variant, přičemž nejjednodušší by bylo držet se původního plánu a pokračovat s novými hybridními motory mezi lety 2026 a 2030. Poté by měl přijít radikální přechod na novou formuli od roku 2031.

Nicméně, některé strany tlačí na zavedení motorů V10 již v roce 2028. Jedním z dalších diskutovaných bodů je, co udělat s motory pro rok 2026, které přilákaly výrobce jako Audi a Honda. Nikolas Tombazis, šéf pro jednosedadlové vozy FIA, k tomu uvedl, že pokud by došlo k přechodu na jiný typ motoru během několika let, musela by se vyřešit otázka, co udělat s přechodným obdobím. Mnozí začali uvažovat, zda by motory nemohly být zjednodušeny s ohledem na pokrok v oblasti udržitelných paliv a snahy o snížení nákladů.

Wolff však v rozhovoru pro Motorsport.com vyjádřil své znepokojení. „Pokud bychom se rozhodli zkrátit dobu pro hybridní motory na pouhé tři nebo čtyři roky, pro F1 by to nevypadalo dobře,“ řekl. Podle něj by to poškodilo stabilitu sportu, protože F1 potřebuje být spolehlivým partnerem, na němž mohou výrobci stavět dlouhodobé plány a investice. „Musíme být stabilní a spolehlivý partner, který říká: ‚Toto jsou pravidla, to je investiční rozpočet, musíte s tím počítat.‘“

Wolff rovněž uvedl, že „jakmile začneme přemýšlet o nových motorech, ještě než stávající pravidla vůbec začala platit, dělá to F1 trochu nevyzpytatelnou“. Ačkoliv přímo nezmínil Red Bull, který se chystá vyvinout své vlastní motory pro rok 2026, Wolff naznačil, že by to mohl být právě jejich rival, který se obává výkonu nových hybridních motorů a proto tlačí na zrychlení přechodu na V10. Tato teorie se však setkala s veřejným odmítnutím ze strany Red Bullu.

„Myslím, že jde o ty, kteří mají pocit, že nebudou dostatečně konkurenceschopní příští rok,“ řekl Wolff. „Pamatujte, jak to bylo v roce 2014, kdy ti samí lidé kritizovali nové předpisy o motorech, protože jejich dodavatel motorů na začátku nebyl konkurenceschopný.“

Mercedes však zůstává otevřený diskusi o budoucnosti motorů ve Formuli 1. Wolff zdůraznil, že Mercedes nemá problém se zapojit do debaty o tom, jaký typ motoru bude nejlepší pro budoucnost F1. „Jako Mercedes jsme vždy otevření těmto diskusím. Jaký motor bude pro budoucnost? V8, V10, jaký hybridní systém použijeme na autě? Udržitelná paliva jsou jasně cestou vpřed,“ dodal.

„Jakákoli výzva, která přijde, je pro nás v pořádku, pokud bude proces rozhodování o motoru správně řízen. Ten proces je nyní nastaven, takže bychom se měli společně se všemi výrobci motorů zamyslet, co chceme mít po roce 2030, a vytvořit plán, který bude dobrý pro F1.“