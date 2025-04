Sebekritický Norris otevřeně o svých výkonech: „Ve 95 % jsem to mohl udělat líp“

Lando Norris přiznává svou sebekritiku a frustraci, přičemž místo obviňování týmu se soustředí na analýzu vlastních chyb. Aby plně naplnil svůj potenciál, musí najít rovnováhu mezi sebekritikou a sebedůvěrou, jinak by mohl promarnit šanci na očekávaný průlom.

Lando Norris otevřeně přiznává, že si často hledá výmluvy, ale nikdy na ně není hrdý. „V 95 % případů si myslím, že jsem to mohl zvládnout líp,“ říká. Tato slova, která zazněla ještě před Velkou cenou Japonska, dnes po třech závodech, v nichž se mu nepodařilo vytěžit maximum, působí o to silněji. Norris je známý svou sebekritičností, kterou někteří vnímají jako slabost. Ale v prostředí vrcholového sportu platí jiné měřítko, důležité je, co člověku opravdu pomáhá růst, informuje Motorsport.com.

Lando Norris se od ostatních jezdců liší tím, že nehledá chyby v autě nebo týmu, ale především u sebe. Místo obviňování okolí se zaměřuje na vlastní chyby a snaží se je pochopit. I když to na něj vytváří velký tlak, právě tato sebekritičnost mu může pomoci dlouhodobě růst. Sám říká, že si nikdy nevybíjí frustraci na týmu nebo mechanicích, raději vše klidně rozebere a hledá, co mohl udělat lépe.

Srovnání s Maxem Verstappenem je v tomto kontextu nevyhnutelné. I Verstappen měl v začátcích své kariéry sérii pochybení. Ať už to byl nešťastný incident s Ricciardem v Maďarsku 2017 nebo havárie v Monaku o rok později, která ho vyřadila z kvalifikace. Dnes jsou to jen drobné puntíky v historii čtyřnásobného mistra světa. Ukazuje to však, že cesta k vrcholu je málokdy bezchybná. A chyby, byť veřejné a ostře sledované, jsou součástí růstu.

McLaren aktuálně disponuje jedním z nejrychlejších vozů v poli, ale zároveň i jedním z nejnáročnějších na ovládání. Jak vysvětluje týmový šéf Andrea Stella, problém není v nedostatku přilnavosti, ale v její nepředvídatelnosti. Auto dává skvělou odezvu, dokud ji náhle neztratí. To klade na pilota obrovské nároky při kvalifikacích, kdy se jede na absolutní hraně. Právě tady se Norris momentálně trápí a hledá způsob, jak svému stroji víc porozumět.

Je možné, že jeho týmový kolega Oscar Piastri se s tímto limitem vyrovnává lépe, nebo se mu prostě nedaří dostat vůz do tak extrémních situací. Ať je to jakkoliv, Norris ví, že bez změny přístupu k řízení i vlastnímu mentálnímu nastavení to dál nepůjde. V sezóně 2025, kdy se očekává jeho největší průlom, musí najít rovnováhu mezi sebereflexí a sebedůvěrou. Jinak se jeho slibný potenciál znovu rozplyne v sérii zbytečných chyb.