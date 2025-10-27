Děsivé záběry z Mexika: Liam Lawson jen těsně unikl katastrofě

Na Grand Prix Mexika měli dva maršálové velké štěstí, že vyvázli bez újmy. Rychlé reakce Liama Lawsona zabránily potenciálně vážnému neštěstí.
Během Grand Prix Mexika došlo k nebezpečnému incidentu, který televizní diváci během závodu neviděli, ale později se objevil na sociálních sítích. Liam Lawson musel v první zatáčce náhle přibrzdit a vyhnout se dvěma maršálům, kteří vběhli na trať bez varování. Po této situaci byl zjevně otřesený a do rádia týmu Racing Bulls volal: „Mohl jsem je fakt zabít.“
Není jasné, proč maršálové v tu chvíli vběhli přes trať, nicméně Lawsonova blesková reakce zabránila tragédii. Jezdec lehce sundal nohu z plynu, čímž jim dal dost času bezpečně přejít mimo trať. „Bože můj, to snad ne?“ zařval šokovaně do rádia, a když mu inženýr Ernesto Desiderio potvrdil, že incident viděl, dodal: „Mohl jsem je fakt zabít.“
Závod musel Lawson nedokončit kvůli poškození vozu po kolizi s Williamsem Carlose Sainze. I přesto označil situaci za „nebezpečnou“ a „nepřijatelnou“. „Upřímně jsem tomu nemohl uvěřit,“ řekl pro PlanetF1.com. „Vyjel jsem z boxů na nové tvrdé sadě a hned v první zatáčce tu byli dva lidé přímo na trati. Skoro jsem jednoho z nich trefil. Bylo to opravdu nebezpečné.“
Lawson upozornil, že za incidentem pravděpodobně stálo komunikační selhání a že s ničím podobným se dosud nesetkal. „Nikdy jsem nic takového neviděl, takže je to opravdu nepřijatelné,“ uvedl. Tým Racing Bulls požadoval od FIA vysvětlení, jak mohlo být umožněno, aby maršálové vběhli na trať během závodu. „Nechápu, jak se to mohlo stát. Doufám, že dostaneme odpověď, ale taková situace se nesmí nikdy opakovat,“ dodal Lawson.
FIA ve svém prohlášení uvedla, že po události v první zatáčce bylo ředitelství závodu informováno o troskách na trati. Maršálové měli vyjet až poté, co všechny vozy projely kolem, a jakmile bylo jasné, že Lawson zajel do boxů, jejich nasazení bylo zrušeno a na tomto úseku byla vyvěšena dvojitá žlutá vlajka. FIA stále vyšetřuje, co se přesně stalo potom.
Organizace také zdůraznila, že si váží práce místní asociace OMDAI a dobrovolných maršálů na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez. „Jejich profesionalita a oddanost jsou pro každý závod neocenitelné,“ uvedla FIA.
Incident připomíná, jak nebezpečná a nepředvídatelná může být Formule 1, a ukazuje, jak důležitá je rychlá reakce jezdců. Lawsonův klid a schopnost okamžitě se vyhnout nebezpečí zabránily potenciálně vážné nehodě.
I když závod nedokončil, jeho zkušenost posloužila jako varování pro organizátory i maršály. FIA již slíbila důkladné vyšetření a zajistila, že podobná situace se v budoucnu nebude opakovat.
Lando Norris se posunul do čela šampionátu jezdců, když o jediný bod předstihl svého týmového kolegu Oscara Piastriho.
Lando Norris předvedl v Mexiku výkon, který znovu potvrdil jeho skvělou formu i rostoucí sebevědomí. V náročných podmínkách zvládl závod s chladnou hlavou.
Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že Oscar Piastri v sobotní kvalifikaci ztrácel v každé zatáčce několik milisekund.
Lewis Hamilton si zajistil silné místo na startu kvalifikace a je připraven k nedělnímu závodu s odhodláním. Brit slibuje agresivní přístup na trati a soustředí se na každý detail, aby využil svůj potenciál.
Max Verstappen po kvalifikaci v Mexiku přiznal zklamání z nedostatku přilnavosti a rovnováhy svého Red Bullu. Tyto problémy mu zabránily držet krok s McLareny a zkomplikovaly jeho boj o titul.
Lando Norris si v Mexiku připsal možná nejcennější pole position své dosavadní kariéry. Britský jezdec McLarenu zajel mistrovské kolo, kterým jasně převýšil jak týmového kolegu Oscara Piastriho, tak i dosud dominantního Maxe Verstappena.
Max Verstappen předvedl působivý výkon ve druhém tréninku, ovšem dlouhodobé tempo Red Bullu na okruhu v Mexico City zůstávalo znepokojivě slabé.
Během pátku v Mexico City se udála nečekaná situace, která zaujala fanoušky. George Russell si našel originální způsob, jak si užít závodní atmosféru a pobavit fanoušky po celém světě.
Druhý volný trénink v Mexico City přinesl napínavé momenty a technické komplikace několika jezdců. Závěr ukázal vyrovnanou konkurenci a naznačil, že nadcházející závod bude velmi zajímavý.
Charles Leclerc zahájil víkend v Mexiku nejrychlejším časem v prvním volném tréninku na okruhu v Mexico City. Mezi nováčky se nejlépe předvedl Arvid Lindblad, který zazářil jako nejrychlejší z debutantů.
Lewis Hamilton se zaměřuje na zlepšení svého výkonu v závěru sezóny a hledá způsoby, jak z vozu Ferrari dostat co nejvíce.