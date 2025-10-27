Lando Norris neztrácí nervy: Takhle reagoval na bučení v Mexiku

Lando Norris se posunul do čela šampionátu jezdců, když o jediný bod předstihl svého týmového kolegu Oscara Piastriho.
Lando Norris prožil v Mexiku skvělý závodní víkend, který mu přinesl velký úspěch. Na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez dokázal naprosto dominovat a zvítězil s více než třicetisekundovým náskokem před Charlesem Leclercem z Ferrari. Díky tomu se posunul do čela šampionátu jezdců, kde nyní vede o jediný bod před týmovým kolegou Oscarem Piastrim. McLaren tak před koncem sezóny potvrzuje, že patří mezi nejsilnější týmy.
Závod se pro Norrise vyvíjel perfektně už od samotného startu. Britský jezdec skvěle odstartoval z pole position, udržel vedení a postupně si vybudoval pohodlný náskok. „Jo, nádherný víkend, skvělá práce, všichni,“ hlásil do rádia v závěrečném kole. „Neuvěřitelný výsledek, úžasné auto. Díky za tvrdou práci, pokračujme takhle dál.“
Radost z vítězství ale doprovázela i nepříjemná situace. Po závodě byl Norris při rozhovorech vybučen částí fanoušků, kteří neskrývali nespokojenost. Jezdec McLarenu však reagoval klidně a s úsměvem. „Miluji to. Jen jsem se soustředil, díval se dopředu a dělal to, co jsem měl,“ řekl po dojezdu.
Z jeho vyjádření bylo jasné, že si dokázal udržet chladnou hlavu a nenechal se rozhodit. „Byl to pro mě jednoduchý závod, přesně takový, jaký jsem potřeboval. Dobrý start, výborné první kolo a od té chvíle jsem měl vše pod kontrolou,“ dodal Norris. „Měl jsem lepší start než ostatní. Je to moje první vítězství v Mexiku a moc si ho vážím.“
Lando Norris po závodě ukázal, že zůstává klidný a soustředěný i pod tlakem. Zdůraznil, že se chce držet svého přístupu a postupovat krok za krokem. „Je to jeden víkend po druhém,“ řekl k nové pozici lídra šampionátu. „Jsem spokojený, soustředím se na sebe. Držím hlavu dole, ignoruju vše kolem a dělám si svoje. Zatím to funguje, takže jsem šťastný.“
Na jeho výkon reagoval i expert Sky Sports F1 a bývalý závodník Karun Chandhok, který ocenil Norrisovu profesionalitu. Zároveň odsoudil bučení fanoušků po závodě. „Nesnáším bučení. Kdykoliv se to stane, nelíbí se mi to. Když lidé bučeli na Maxe, bylo to stejně špatné. Lando odvedl vynikající práci a zaslouží si potlesk,“ uvedl Chandhok.
Na druhém místě dojel Charles Leclerc, třetí skončil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Skvělý výkon předvedl také Oliver Bearman, který s vozem Haas obsadil čtvrté místo. Oscar Piastri uzavřel první pětku a přidal McLarenu další cenné body do hodnocení konstruktérů.
Mexický víkend tak znovu zamíchal pořadím šampionátu a otevřel cestu k napínavému závěru sezóny. Lando Norris drží vedení o jediný bod před Oscarem Piastrim, a právě mezi jezdci McLarenu se teď rýsuje souboj o titul, který může rozhodnout až poslední závod roku.
