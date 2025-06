Sebastian Vettel Zpět do F1? S Helmutem Markem vede rozhovory

Sebastian Vettel by se mohl brzy vrátit do paddocku Formule 1 u týmu Red Bull. Jeho konkrétní role však zatím není známa.

Sebastian Vettel strávil sedm plných sezon na startovním roštu Formule 1 s týmy Red Bull, začínal v Toro Rosso, kde překvapivě vyhrál Velkou cenu Itálie v roce 2008. Tento úspěch mu otevřel cestu do hlavního týmu Red Bull Racing, kde se stal jednou z nejvýraznějších postav šampionátu.

Mezi lety 2010 a 2013 získal čtyři mistrovské tituly, přičemž jeho cesta za prvním titulem byla pozoruhodná – do závěrečného závodu sezony vstupoval až ze třetí pozice, ale díky skvělým výkonům se nakonec stal šampionem. V roce 2013 svou dominanci potvrdil 13 vítězstvími v sezóně, což z něj udělalo jednoho z nejúspěšnějších jezdců své doby.

Po poklesu formy v roce 2014 a pádu na páté místo v pořadí mistrů světa se Vettel rozhodl pro změnu a zamířil do Ferrari. Tam sice dokázal dvakrát skončit druhý v celkovém hodnocení, ale na další titul už nedosáhl. Jeho kariéra vyvrcholila u Aston Martinu, kde na začátku roku 2022 nečekaně oznámil svůj odchod ze závodění.

Přestože ukončil aktivní kariéru, Vettel otevřeně přiznává, že návrat do světa F1 nelze zcela vyloučit. „Objevilo se už několik titulků. Stále si s Helmutem velmi dobře rozumím a také si v této věci vyměňujeme názory,“ řekl Vettel v rozhovoru pro ORF podcast ‘Sport am Sonntag’, kde potvrdil, že je v kontaktu s Helmutem Markem, dlouholetým poradcem Red Bullu, informuje RN365.

„Zatím nejsou rozhovory intenzivní a do hloubky, ale může to být něco, co by mohlo sehrát svou roli,“ dodal Vettel s nádechem otevřenosti vůči nové kapitole svého života v královně motorsportu. Jasně však zdůraznil, že se neplánuje vrátit jako Verstappenův týmový kolega.

Tento krok by mohl znamenat novou etapu nejen pro Vettela, ale i pro celý tým Red Bull, který se nyní soustředí na své hlavní hvězdy a budoucnost. Vettelova historie a zkušenosti by mohly být cenným přínosem mimo trať, což dává fanouškům a odborníkům zajímavý prostor pro spekulace o jeho dalším působení ve Formuli 1.

Sebastian Vettel je často zmiňován jako možný nástupce Helmuta Marka, dlouholetého poradce Red Bullu, který v týmu působí již desítky let. Marko, kterému je 82 let, by přivítal, kdyby právě Vettel převzal jeho roli, až nastane čas jeho odchodu.

„Byla to moje myšlenka,“ přiznal Marko v rozhovoru pro OE24 na začátku tohoto roku. „Ale ještě není čas na rozhodnutí, jsme od toho daleko.“ Sám také netuší, kdo by ho na konci sezony chtěl odejít nahradit. „Já rozhodně neplánuji skončit: pokud něco nepoužíváš, ztratíš to.“

Vettel si je vědom, že nahradit někoho takového bude velká výzva. „Je nenahraditelný,“ uvedl 37letý čtyřnásobný mistr světa. „Raději to tak nechme.“

„Jeho charakter… a jeho obrovský přínos tomu, co celý tým od roku 2005 dokázal, jsou naprosto zásadní. A možná ani není cílem někoho takového úplně nahradit,“ dodal Vettel.

Marko už několikrát naznačil, že uvažuje o odchodu, přesto je ale stále v týmu. „Přeji si, aby tady byl co nejdéle. Je tvrdý realista a dobře ví, kdy nastal správný čas. Cítí to. Musím přiznat, že v posledních letech jsem s ním nebyl tak blízko, ale myslím, že chápu, co dělá. A bez ohledu na to, jak se to všechno vyvine, od něj se dá vždy hodně naučit.“