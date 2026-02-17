David Coulthard komentuje kritiku Maxe Verstappena pravidel letošní sezony

Max Verstappen
Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 21:54
Napětí kolem nových pravidel F1 pro sezonu 2026 vzbuzuje debatu mezi jezdci i experty, přičemž Max Verstappen otevřeně kritizuje změny a jejich dopad na závodění. David Coulthard však připomíná, že ve finále rozhodnou až výkony na trati a schopnost jezdců a týmů přizpůsobit se novým podmínkám.

Napětí kolem pravidel Formule 1 pro sezonu 2026 roste ještě před začátkem nové éry a jedním z jejich nejhlasitějších kritiků je Max Verstappen. Úřadující šampion po prvních testech otevřeně zpochybnil jízdní projev nových vozů a znovu rozvířil debatu o tom, zda se šampionát nevzdaluje své tradiční závodní podstatě.

Verstappen mluvil velmi otevřeně: „Řekl bych, že správné slovo je management,“ uvedl a dodal: „Pocit není moc F1. Připomíná to spíše Formuli E na steroidech.“ Podle něj současná pravidla nutí jezdce šetřit energii a pracovat s limity systému místo toho, aby mohli jezdit naplno.

Nová pravidla dokonce označil za „anti-racing“, tedy proti závodění. Tím se připojil k širší debatě mezi jezdci, kteří upozorňují, že rostoucí důraz na energetický management ubírá závodům na spontánnosti a agresivitě.

Podobná kritika se neobjevuje poprvé. O složitosti nové generace hybridních pohonných jednotek se mluví už delší dobu a někteří technici i piloti varují před přílišnou komplexností. Verstappenův hlas má ale díky jeho čtyřem titulům mistra světa velkou váhu.

Zároveň naznačil, že v této fázi kariéry je pro něj důležitá i radost z jízdy. Zmínky o tom, že zvažuje i jiné závodní projekty mimo Formuli 1, vyvolaly spekulace o jeho budoucnosti, i když žádné konkrétní plány zatím nepředstavil.

Red Bull RB22 na testech v Bahrajnu

V Red Bullu dochází k dalším změnám: Z týmu odchází klíčový inženýr

Bývalý vítěz Velké ceny a dnes komentátor David Coulthard ale situaci vidí klidněji. Podle něj jsou podobná prohlášení při změně pravidel běžná a až začne závod, ztratí na významu. „Když přijde závod, když zhasnou červená světla, jde jen o to být rychlý a být první,“ řekl Coulthard.

Skot také připomněl Verstappenovy zkušenosti a jeho postavení v šampionátu. „Získal respekt svých soupeřů,“ uvedl a dodal, že má plné právo komentovat jízdní vlastnosti auta. Přesto je přesvědčený, že v Melbourne bude řešit jen jednu věc: „Bude myslet jen na to: ‚Jak co nejlépe využít tento potenciál?‘“

Coulthard tím naznačuje, že rozhodující budou stopky a výsledky, nikoli předsezonní dojmy. Historie Formule 1 ukazuje, že i kontroverzní změny se rychle stanou běžnou součástí sportu, jakmile začne boj o body.

Otázka favorita sezony zůstává otevřená. Silné postavení mají týmy s motory Mercedes a často padá jméno George Russell, zatímco Ferrari podle prvních náznaků působí konkurenceschopně zejména v dlouhých jízdách. Coulthard ale varuje před unáhlenými závěry.

„Ale nikdy nepodceňujte Maxe,“ zdůraznil bývalý pilot McLarenu. Verstappen už v minulosti dokázal otočit nepříznivý vývoj sezony, a schopnost vytěžit maximum z dostupného balíčku může být letos klíčová – bez ohledu na to, jak kriticky hodnotil nové vozy během zimních testů.

Témata:
Max Verstappen Red Bull David Coulthard
