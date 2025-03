Sebastian Vettel o Hamiltonově cestě za titulem: Čeká ho velká výzva

Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel vyjádřil podporu Lewisi Hamiltonovi v jeho boji o titul s Ferrari v letošní sezóně. V rozhovoru pro BBC Sounds. Před Velkou cenou Číny, Vettel otevřeně mluvil o Hamiltonově nové výzvě i o vlastních zkušenostech z působení v Maranellu.

Bývalý jezdec Ferrari, který v rudé kombinéze závodil mezi lety 2015 a 2020, dobře ví, jaké tlaky a očekávání přicházejí se závoděním za legendární italský tým. Přesto věří, že Hamilton se s nimi dokáže vypořádat.

„Možná je to trochu jiné, ale Lewis je soutěživý a má vysoká očekávání sám od sebe. Myslím, že je v tuto chvíli velmi ambiciózní a spíše než na okolní hluk se soustředí na to, aby to fungovalo,“ řekl Vettel.

Na otázku, proč se jemu samotnému nepodařilo s Ferrari dosáhnout titulu, odpověděl s nadhledem: „Mě to nevyšlo, protože tam byl Lewis. Tak uvidíme, jak se mu povede teď. Ale ano, držím mu palce. Závodil jsem proti němu dlouho, dobře spolu vycházíme a je bez debat nejvýraznějším hlasem v paddocku. Jeho dovednosti na trati není třeba připomínat.“

Přestože Vettel fandí Hamiltonovi, nezapomněl zmínit i svého bývalého týmového kolegu Charlese Leclerca a uznal, že boj o titul bude vyrovnaný: „Ferrari má silnou sestavu a na konci sezóny rozhodne spousta faktorů. Uvidíme, bude to těsné, ale určitě nikoho neodepisuji.“

Se změnami pravidel v roce 2026 se očekává velký restart technologií, ale už letošní sezóna slibuje napínavý souboj o titul.