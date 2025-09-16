Formule 1 odhalila okruhy pro sprinty v sezóně 2026: Chystá se návrat klasik i debut nových tratí

Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.

Formule 1 zveřejnila seznam šesti okruhů, které v sezóně 2026 přivítají sprint závody, a mezi nimi nechybí Silverstone ani Zandvoort. „F1 Sprint od svého zavedení v roce 2021 stále získává na popularitě a nabízí fanouškům, partnerům i promotérům více akcí každý den,“ řekl Stefano Domenicali, prezident a CEO F1. Silverstone, kde se jel vůbec první sprint, se tak vrací do kalendáře spolu s třemi novými okruhy.

Zandvoort se představí naposledy, protože organizátoři neprodloužili končící kontrakt, a fanoušci se budou moci těšit také na nový sprint v Montrealu a vůbec první sprint v Singapuru. „Zařazení nových míst spolu se stálými favority odráží nadšení promotérů, týmů i fanoušků,“ doplnil prezident FIA Mohammed Ben Sulayem a připomněl, že sprinty přinášejí intenzivní závodění a zábavu pro diváky po celém světě.

Sprintový závod má 100 kilometrů a je prvním závodem víkendu, body získává osm nejlepších jezdců. Startovní pořadí se určuje zvláštní kvalifikací podobnou té klasické a podle Stefana Domenicaliho ukazuje zapojení partnera Gatorade velký zájem o tento formát.

Lewis Hamilton v Monze

David Coulthard zkritizoval Lewise Hamiltona: Prozradil, kde vidí problém

Sprintový formát ve Formuli 1 se od svého zavedení v roce 2021 několikrát změnil. Tehdy páteční kvalifikace určovala startovní pořadí pro sobotní sprint, jehož výsledek pak rozhodoval o nedělní Grand Prix. Tento systém ale fanoušky příliš nenadchl, protože body získali jen tři nejlepší jezdci a motivace byla malá.

Od roku 2023 se sprint osamostatnil a přesunul celý na sobotu. Ten den se jede jak kvalifikace, tak závod, přičemž body získává prvních osm jezdců. Ani tento formát však není bez problémů, sprinty bývají někdy procesní a bez napětí a navíc týmy nemohou mezi sprintem a hlavním závodem měnit nastavení vozů. I proto šéf F1 Stefano Domenicali a FIA uvažují o dalších změnách, například i o reverzních startovních roštech.

Dosud nejúspěšnějším jezdcem sprintů je Max Verstappen, který vyhrál 12 z 20 závodů. Statistiky navíc potvrzují, že sprinty táhnou, protože víkendy s tímto formátem mají v průměru o 10 procent vyšší sledovanost než klasické. I proto F1 plánuje od roku 2027 zvýšit jejich počet až na deset.

V roce 2026 se sprintový závod znovu pojede na Silverstonu, kde měl premiéru, a poprvé se objeví také v Montrealu a Singapuru. Podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho sprinty přinášejí více akce během celého víkendu a právě tento formát chtějí do budoucna dále rozvíjet.

