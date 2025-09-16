Formule 1 odhalila okruhy pro sprinty v sezóně 2026: Chystá se návrat klasik i debut nových tratí

Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.
Formule 1 zveřejnila seznam šesti okruhů, které v sezóně 2026 přivítají sprint závody, a mezi nimi nechybí Silverstone ani Zandvoort. „F1 Sprint od svého zavedení v roce 2021 stále získává na popularitě a nabízí fanouškům, partnerům i promotérům více akcí každý den,“ řekl Stefano Domenicali, prezident a CEO F1. Silverstone, kde se jel vůbec první sprint, se tak vrací do kalendáře spolu s třemi novými okruhy.
Zandvoort se představí naposledy, protože organizátoři neprodloužili končící kontrakt, a fanoušci se budou moci těšit také na nový sprint v Montrealu a vůbec první sprint v Singapuru. „Zařazení nových míst spolu se stálými favority odráží nadšení promotérů, týmů i fanoušků,“ doplnil prezident FIA Mohammed Ben Sulayem a připomněl, že sprinty přinášejí intenzivní závodění a zábavu pro diváky po celém světě.
Sprintový závod má 100 kilometrů a je prvním závodem víkendu, body získává osm nejlepších jezdců. Startovní pořadí se určuje zvláštní kvalifikací podobnou té klasické a podle Stefana Domenicaliho ukazuje zapojení partnera Gatorade velký zájem o tento formát.
Sprintový formát ve Formuli 1 se od svého zavedení v roce 2021 několikrát změnil. Tehdy páteční kvalifikace určovala startovní pořadí pro sobotní sprint, jehož výsledek pak rozhodoval o nedělní Grand Prix. Tento systém ale fanoušky příliš nenadchl, protože body získali jen tři nejlepší jezdci a motivace byla malá.
Od roku 2023 se sprint osamostatnil a přesunul celý na sobotu. Ten den se jede jak kvalifikace, tak závod, přičemž body získává prvních osm jezdců. Ani tento formát však není bez problémů, sprinty bývají někdy procesní a bez napětí a navíc týmy nemohou mezi sprintem a hlavním závodem měnit nastavení vozů. I proto šéf F1 Stefano Domenicali a FIA uvažují o dalších změnách, například i o reverzních startovních roštech.
Dosud nejúspěšnějším jezdcem sprintů je Max Verstappen, který vyhrál 12 z 20 závodů. Statistiky navíc potvrzují, že sprinty táhnou, protože víkendy s tímto formátem mají v průměru o 10 procent vyšší sledovanost než klasické. I proto F1 plánuje od roku 2027 zvýšit jejich počet až na deset.
V roce 2026 se sprintový závod znovu pojede na Silverstonu, kde měl premiéru, a poprvé se objeví také v Montrealu a Singapuru. Podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho sprinty přinášejí více akce během celého víkendu a právě tento formát chtějí do budoucna dále rozvíjet.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.
Jacques Villeneuve zdůraznil, že druhý pilot Red Bullu musí auto přizpůsobit svému stylu a poskytovat přesnou technickou zpětnou vazbu. Úspěch podle něj nespočívá v kopírování Verstappena, ale v samostatnosti a práci na nastavení vozu.
Formule 1 představila šest okruhů, na kterých se v roce 2026 pojedou sprintové závody. Do kalendáře se vrací Silverstone, naposledy se představí Zandvoort a poprvé se sprint pojede v Montrealu a Singapuru.
David Coulthard nevěří Hamiltonovu tvrzení, že je pro něj Ferrari zatím neznámé. Podle něj jsou základy vozu stejné a sedminásobný mistr světa by se měl dokázat přizpůsobit bez hledání výmluv.
Carlos Sainz označil znovuvybudování Williamsu na vítězný tým za svůj „životní projekt“ a zdůraznil, že je připraven do toho vložit vše. Jeho cílem není jen osobní úspěch, ale návrat celé stáje mezi nejlepší v F1.
Jacques Villeneuve upozornil, že Cadillac bude muset doufat, že najde jezdce srovnatelného s Valtterim Bottasem z Mercedesu. Klíčové bude, aby druhý pilot doplnil Bottasovy zkušenosti a stabilitu pro dosažení špičkových výsledků.
Po vítězství na okruhu v Monze, který byl pro Red Bull v roce 2024 nejproblematičtější, zůstává Helmut Marko optimistický. Věří, že tým dokáže uspět i na dalších náročnějších tratích ve zbytku kalendáře.
Oscar Piastri po GP Itálie potvrdil svou loajalitu k McLarenu a zdůraznil, že důvěra v tým je pro něj důležitější než osobní ambice získat titul mistra světa.
Toto Wolff uznal, že Lewis Hamilton projevuje své emoce naplno, ale jeho výroky po Velké ceně Maďarska označil za nepovedený moment.
Max Verstappen nebude tuto neděli závodit na Nürburgringu. Přestože od komise získal potřebné povolení DMSB Permit A, podle informací se rozhodl ihned odcestovat zpět domů. Jeho krok vyvolává spekulace o dalších plánech a přípravách nizozemského šampiona.
Max Verstappen si v sobotu odbyl premiéru v závodech GT na legendární Nordschleife a okamžitě ukázal, že dokáže držet tempo i mimo monoposty F1. Jeho debut vzbudil velkou pozornost, přestože formální podmínky pro plnohodnotnou licenci ještě nesplnil.
Tým Williams uspěl se svou žádostí o přezkum desetisekundové penalizace, kterou ve Velké ceně Nizozemska obdržel Carlos Sainz.