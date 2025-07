Frustrace Lewise Hamiltona pokračuje : Ve Spa nezvládl klíčový moment

Lewis Hamilton zažil ve Spa nepříjemný obrat, když se v první části sprintové kvalifikace (SQ1) roztočil v poslední šikaně po zablokování zadních kol. Sedminásobný mistr světa tak do sobotního sprintu odstartuje až z 18. místa, což je pro britského pilota Ferrari hořký výsledek po náročných přípravách. Incident byl natolik neobvyklý, že i komentátor Sky Sports F1 a bývalý jezdec Martin Brundle jej označil za "velmi nezvyklý", informuje Motorsport.com.

„Jeho zadní náprava se při brzdění rozpadla – to je velmi neobvyklé,“ komentoval Brundle. „Nemyslím si, že by tím byl někdo překvapený víc než sám Lewis Hamilton.“

Hamilton po kvalifikaci neukrýval frustraci. Na dotaz, zda incident způsobil právě zámek zadních kol, odpověděl stručně: „Poprvé v kariéře, co se mi tohle stalo.“ Ke svému pocitu z vozu dodal jen: „Nebylo to dobré. Ani není moc co říct.“ I přes zklamání ale zůstává odhodlaný: „Zítřek je nový den. Samozřejmě jsem frustrovaný, do tohohle šlo hodně práce a výsledek je prostě špatný. Doufám, že to zítra bude lepší.“

Zajímavou poznámku přidal i další expert Sky Sports a bývalý pilot Anthony Davidson. Překvapilo ho, že Hamilton okamžitě převzal odpovědnost, přestože šlo o technickou komplikaci. „Je zvláštní, že to vzal na sebe. Až si to znovu přehraje a projde si data s inženýry, možná svůj názor změní,“ uvedl Davidson. „Bylo tam jasně vidět zadní zablokování. A to není něco, co jezdec může snadno způsobit, pokud si vyloženě nepohrál s brzdovou rovnováhou.“

Davidson také připomněl, že dnešní F1 vozy nejsou tak mechanicky intuitivní jako dříve. „Dnešní auta nejsou moc analogová. Je těžké udělat něco špatně, když řídíte přes elektroniku a pádla. Ať už Hamilton říká cokoliv, vůz ho v tomhle prostě zradil.“

Na druhé straně boxu Ferrari panovala o poznání lepší nálada. Charles Leclerc zvládl kvalifikaci bez větších komplikací a do sprintu odstartuje ze čtvrtého místa. Pole position si zajistil Oscar Piastri na McLarenu, následovaný Maxem Verstappenem a Lando Norrisem. Pro Hamiltona bude sobotní sprint především výzvou k návratu zpět do bodovaného pásma.