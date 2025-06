Christian Horner odmítá kritiku Rosberga: Nico je vždycky trochu přehnaný

Po závodě ve Španělsku se rozproudila diskuse o situaci mezi Maxem Verstappenem a Georgem Russellem. Red Bull nařídil Verstappenovi, aby nechal Russella projet, ale při předjíždění došlo ke kontaktu. Verstappen za to dostal desetisekundovou penalizaci, která vyvolala silné reakce nejen mezi fanoušky, ale i mezi bývalými závodníky a komentátory.

Nico Rosberg, který komentoval závod pro Sky Sports F1, kritizoval rozhodnutí komisařů a označil penalizaci za „velmi mírnou“. Podle něj šlo o jasnou odvetu: „První chyba byla na Georgeovi, který jel moc rychle, přetočil se a narazil do Maxe, který musel použít únikovou zónu. To není způsob, jak předjetí provádět.“

Rosberg dále uvedl, že Red Bull udělal chybu, když Verstappenovi nařídil nechat Russella projet, což podle něj „Maxe hodně naštvalo, protože ví, že to byl George, kdo ho srazil.“ Dodal, že „z Maxova pohledu byl stoprocentně v právu, když zpomalil a narazil do něj, což je ještě horší. Zpomalit a narazit do soupeře je opravdu nepřijatelné.“

Rosberg kritizoval Verstappenovo chování a připomněl incident z Baku 2017, kdy Sebastian Vettel narazil do Lewise Hamiltona. Řekl, že Verstappenovo jednání vypadalo jako úmyslná odplata: „Počkat na soupeře a pak do něj vrazit je podle pravidel důvodem k černé vlajce.“ Podle něj si Verstappenovo chování zaslouží vyloučení ze závodu.

Christian Horner, šéf týmu Red Bull Racing, však na tyto výroky reagoval velmi stručně a s nadsázkou: „Nico je ve svém komentování vždycky trochu přehnaný, takže tak to necháme.“ Verstappen sám zůstal klidný a komentoval situaci slovy: „Jo, to je jeho názor, každý může mít svůj názor.“