George Russell by měl počítat s rostoucí formou Kimiho Antonelliho, tvrdí Martin Brundle

Martin Brundle upozorňuje, že pozice George Russell v Mercedesu už není tak pevná jako na začátku sezony. Rychlý vzestup Kimi Antonelli podle něj znamená, že britský jezdec bude muset počítat s čím dál větším tlakem ze strany vlastního týmového kolegy.
V Mercedesu se začíná rýsovat nečekaně vyrovnaný souboj, který může výrazně ovlivnit boj o titul. Podle analytika Sky Sports F1 Martin Brundle už George Russell nemá situaci pod kontrolou tak, jak se mohlo zdát na začátku sezony.
Do hry totiž razantně vstoupil jeho týmový kolega Kimi Antonelli. Italský talent se po druhém vítězství v sezoně, které přišlo ve Velké ceně Japonska, posunul do čela průběžného pořadí a zároveň se stal nejmladším lídrem šampionátu v historii.
Russell přitom vstoupil do ročníku ve velkém stylu. Vyhrál úvodní závod v Austrálii a ovládl i sprint v Číně, čímž potvrdil roli jednoho z hlavních favoritů.
Vývoj posledních týdnů ale naznačuje, že vnitrotýmová hierarchie není zdaleka tak jasná. Antonelliho výkonnost i rostoucí sebevědomí z něj dělají reálného soupeře.
Brundle se k situaci vyjádřil v pořadu Sky Sports F1 Show, kde upozornil právě na rychlý progres mladého jezdce. „Myslím, že Antonelli působí jako skutečný talent,“ uvedl.
Zároveň připomněl, že očekávání byla zpočátku výrazně opatrnější. „Pamatuji si, jak jsme po Číně v našem studiu slyšeli Kimiho otce i Tota Wolffa říkat: ‚Zapomeňte na boj o titul, má se ještě hodně co učit a určitě bude dělat chyby.‘ A to přesně odpovídalo tomu, co jsem si myslel."
Podle Brundla má Russell stále výhodu zkušeností, které mohou sehrát roli v klíčových momentech sezony. „George je favoritem, protože přijdou mokré závody, restarty za safety carem a další situace, kde se jeho zkušenosti projeví,“ vysvětlil.
Současně ale zdůraznil, že Antonelliho rychlost nelze přehlížet. „Když se ale podíváte na Kimiho v kvalifikacích i závodech, ano, měl štěstí při výjezdu safety caru, na to nezapomínejme, ale jeho tempo bylo mimořádné.“
Důležitým faktorem je podle něj i psychická odolnost mladého jezdce. „Když havaroval v Melbourne a hned se dokázal vrátit zpátky do tempa, to je jedna z nejvýmluvnějších věcí, které u mladého pilota můžete vidět. A on to v Melbourne zvládl.“
Právě to může být pro Russella varováním. Brundle naznačuje, že situace se z jeho pohledu rychle mění.
„Kdybych byl na Georgeově místě, po třech závodech bych měl větší obavy než na začátku sezony. Říkal bych si: ‚Počkej, tohle není vůbec jisté. Musím porazit tohohle teenagera.‘ A myslím, že přesně to teď řeší,“ dodal.
Russell tak před Velkou cenou Miami ztrácí na svého týmového kolegu devět bodů. Souboj uvnitř Mercedesu se tak stává jedním z hlavních příběhů dosavadního průběhu sezony.
