Závod hrůzy Carlose Sainze: Technické problémy, penalizace a ztráta bodů

Carlos Sainz čelil v Mexiku nečekaným potížím, které výrazně ovlivnily jeho závod. Problém se ukázal už po úvodním kole, kdy se na jeho voze objevila technická závada, jež vedla k sérii nepříjemných následků.

Carlos Sainz zažívá po přestupu do Williamsu sezonu plnou kontrastů. Po pomalém rozjezdu se mu po letní přestávce podařilo zvednout formu. V Ázerbájdžánu se dočkal prvního pódia s novým týmem a další silný výkon potvrdil i ve sprintu v Austinu. Grand Prix Mexika však ukázala, že štěstí může být ve Formuli 1 velmi vrtkavé.

Sainz vstupoval do závodu s nadějí po sedmém místě v kvalifikaci, ale penalizace za kolizi s Kimim Antonellim v Austinu ho posunula až na dvanáctou startovní pozici. Situace se ještě zkomplikovala už v první zatáčce, kdy po kontaktu s Liamem Lawsonem jeho vůz utrpěl poškození. Následky na ráfku a senzorech zásadně ovlivnily průběh celého závodu.

První trest přišel v 18. kole, kdy Sainz překročil povolenou rychlost v boxech o pouhých 0,2 km/h. Zdánlivě drobný přestupek mu přinesl pětisekundový trest, který tým dokázal částečně zvládnout. Situace se však dramaticky zhoršila při druhém pit stopu, kdy překročil limit o 9,8 km/h a byl potrestán průjezdem boxy.

Williams se snažil problém vyřešit doporučením, aby Sainz nepoužíval pit limiter, protože tým věděl, že senzory neposílají správná data. Tento krok se však ukázal jako rizikový. Při výjezdu z boxů Sainz zrychlil více, než měl, a druhý trest se stal nevyhnutelným.

George Russell

George Russell v šoku: Mercedes mu zničil závod

Carlos Sainz popsal svůj závod v Mexiku jako sérii problémů, které začaly už v první zatáčce. „Byli jsme tři nebo čtyři auta vedle sebe, klasický chaos první zatáčky v Mexiku. Myslím, že jsem poškodil ráfek, a tím i snímače rychlosti, což zničilo naše měření i pit limiter,“ přiznal po závodě.

Navzdory komplikacím se Španěl snažil držet tempo. „I po prvním trestu jsme stále bojovali o body. Jenže po druhém pit stopu se problém opakoval. Byl to prostě těžký den. Škoda, protože jsem byl rychlý. I s poškozeným autem a kompromisní strategií jsme měli tempo,“ dodal.

Závod pro něj skončil tři kola před cílem, když se roztočil a narazil do bariéry ve stadionové sekci. Incident vyvolal virtuální safety car a Sainz byl klasifikován na 17. místě. „Příliš mnoho problémů na jeden den,“ uvedl zklamaně.

Liam Lawson měl po závodě pro Sainze málo pochopení. „Měl jsem skvělý start, nechal jsem mu dost prostoru, ale on se rozhodl projet šikanou, aniž by se podíval doleva. Narazil do mě tak tvrdě, že to zničilo celou stranu našeho auta. Museli jsme odstoupit,“ řekl jezdec Racing Bulls.

Přiznal však, že nešlo o úmysl. „Nemyslím si, že to udělal schválně. Všichni víme, že první zatáčka je chaos, ale je třeba mít přehled o situaci. Bohužel tohle byla jedna z těch nešťastných kolizí, které dokážou zničit celý závod,“ doplnil.

