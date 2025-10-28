George Russell v šoku: Mercedes mu zničil závod

George Russell
George Russell, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček VČERA 12:18
Sdílej:

George Russell po Grand Prix Mexika ostře kritizoval Mercedes za pomalé reakce, které ho připravily o lepší výsledek.

George Russell po náročném závodě na Grand Prix Mexika otevřeně hovořil o opožděné reakci Mercedesu při týmových pokynech, která podle něj ovlivnila jeho šance na lepší výsledek. Britský jezdec označil svůj závod za „frustrující“ a vyjádřil zklamání nad tím, že tým nereagoval rychleji, když žádal, aby ho nechali předjet týmového kolegu Kimiho Antonelliho.

„Na 35. kole jsem požádal tým, aby mě nechal předjet Kimimi, protože jsem měl vyšší tempo,“ vysvětlil Russell. „Mercedes mi sice řekl, že jsem ‚volný závodit‘, ale týmové pokyny přišly příliš pozdě.“ Následující kolo mu pak inženýr poradil, aby chvíli šetřil přední brzdy, na což Russell reagoval: „Před námi je Ferrari a Haas, můžeme bojovat o stupně vítězů.“

Napětí během závodu dále rostlo a v 38. kole Russell sarkasticky poznamenal: „Chceš, abych nechal McLaren projet?“ a dodal: „Jsem ochotný vrátit pozici Kimimu, pokud Bearmana nepředjedu. Jen kompromitujeme oba naše závody.“

Liam Lawson

Děsivé záběry z Mexika: Liam Lawson jen těsně unikl katastrofě

Situaci komplikoval i postupující Oscar Piastri z McLarenu, který se rychle dotahoval na Russella. Závodní inženýr Marcus Dudley varoval: „Teploty zadní plochy jsou extrémní, George.“ Russell přesto trval na svém: „Marcus, mám před sebou auto, mnohem rychlejší než naše. Snažím se držet pozici. Mám větší tempo než Kimi a můžeme bojovat o pódium. Pokud se to nepovede, pozici vrátím.“

Mercedes nakonec umožnil výměnu pozic až v 41. kole, což Russell považoval za příliš pozdě. „Měl jsem v těch kolech hodně tempa a mohl jsem zaútočit na Olivera, který neměl DRS. Bylo jasné, že jsem v DRS vlaku za Kimim. Myslím, že jsme to nechali deset kol,“ řekl po závodě pro Sky Sports F1.

Brit zdůraznil, že opožděná reakce týmu měla negativní dopad na stav pneumatik, brzd i motoru: „Pneumatiky byly přehřáté, brzdy se přehřívaly, motor taky. K tomu bodu už to nemělo smysl. Bylo to buď udělat hned, nebo vůbec.“

Russell nakonec nedokázal předjet svého týmového kolegu a pozici mu musel vrátit, takže dokončil závod na sedmém místě.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
George Russell Mercedes GP Mexika
Stalo se
Novinky
Oscar Piastri

Šampionát v ohrožení? Oscar Piastri volá po analýze svého výkonu

Oscar Piastri po Grand Prix Mexika přiznal, že je potřeba zhodnotit změny jeho jízdního stylu, které ovlivnily výkon.

Novinky
Carlos Sainz jr. v Mexiku

Závod hrůzy Carlose Sainze: Technické problémy, penalizace a ztráta bodů

Carlos Sainz čelil v Mexiku nečekaným potížím, které výrazně ovlivnily jeho závod. Problém se ukázal už po úvodním kole, kdy se na jeho voze objevila technická závada, jež vedla k sérii nepříjemných následků.

Novinky
George Russell

George Russell v šoku: Mercedes mu zničil závod

George Russell po Grand Prix Mexika ostře kritizoval Mercedes za pomalé reakce, které ho připravily o lepší výsledek.

Novinky
Liam Lawson

Děsivé záběry z Mexika: Liam Lawson jen těsně unikl katastrofě

Na Grand Prix Mexika měli dva maršálové velké štěstí, že vyvázli bez újmy. Rychlé reakce Liama Lawsona zabránily potenciálně vážnému neštěstí.

Novinky
Lando Norris

Lando Norris neztrácí nervy: Takhle reagoval na bučení v Mexiku

Lando Norris se posunul do čela šampionátu jezdců, když o jediný bod předstihl svého týmového kolegu Oscara Piastriho.

Grand Prix
Lando Norris v Mexiku

GP Mexika: Lando Norris přebírá vedení šampionátu, Lewis Hamilton doplatil na souboj s Maxem Verstappenem

Lando Norris předvedl v Mexiku výkon, který znovu potvrdil jeho skvělou formu i rostoucí sebevědomí. V náročných podmínkách zvládl závod s chladnou hlavou.

Novinky
Oscar Piastri v Mexiku

Andrea Stella vysvětluje, kde Oscar Piastri ztratil proti Landu Norrisovi

Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že Oscar Piastri v sobotní kvalifikaci ztrácel v každé zatáčce několik milisekund. 
Novinky
Lewis Hamilton v Mexiku

Lewis Hamilton zajel skvělou kvalifikaci: Soupeřům poslal před závodem varování

Lewis Hamilton si zajistil silné místo na startu kvalifikace a je připraven k nedělnímu závodu s odhodláním. Brit slibuje agresivní přístup na trati a soustředí se na každý detail, aby využil svůj potenciál.
Novinky
Max Verstappen v Mexiku 2025

Velká frustrace Maxe Verstappena: Red Bull se v Mexiku trápí

Max Verstappen po kvalifikaci v Mexiku přiznal zklamání z nedostatku přilnavosti a rovnováhy svého Red Bullu. Tyto problémy mu zabránily držet krok s McLareny a zkomplikovaly jeho boj o titul.
Grand Prix
Lando Norris

GP Mexika: Lando Norris tvrdě udeřil a bere pole position, Oscar Piastri a Max Verstappen ztrácí

Lando Norris si v Mexiku připsal možná nejcennější pole position své dosavadní kariéry. Britský jezdec McLarenu zajel mistrovské kolo, kterým jasně převýšil jak týmového kolegu Oscara Piastriho, tak i dosud dominantního Maxe Verstappena.
Novinky
Max Verstappen v Mexiku 2025

Red Bull je v Mexiku pod tlakem: Max Verstappen popisuje hlavní slabinu

Max Verstappen předvedl působivý výkon ve druhém tréninku, ovšem dlouhodobé tempo Red Bullu na okruhu v Mexico City zůstávalo znepokojivě slabé.  

Novinky
George Russell

Z pilota fanouškem: George Russell se na chvíli proměnil v diváka

Během pátku v Mexico City se udála nečekaná situace, která zaujala fanoušky. George Russell si našel originální způsob, jak si užít závodní atmosféru a pobavit fanoušky po celém světě.