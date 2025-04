Nový domov španělské Velké ceny: Carlos Sainz slavnostně odhalil trať v Madridu

Organizátoři Velké ceny Španělska oficiálně představili finální podobu okruhu Madring, který bude od roku 2026 hostit závod Formule 1 po dobu nejméně deseti let. Na slavnostním odhalení, které se konalo v pátek, se kromě politických představitelů Madridu (prezidentky regionu Isabel Díaz Ayuso a starosty José Luise Martíneze Almeidy) objevil také jezdec Williamsu Carlos Sainz, jenž byl oznámen jako ambasador nové trati. „Je to skvělá příležitost ukázat Madrid světu úplně novým způsobem,“ prohlásil Sainz.

Okruh Madring nabídne 57 kol na trati dlouhé 5,4 kilometru s 22 zatáčkami. Prezentována byla i simulovaná onboard jízda, která nabídla první vizuální ochutnávku nového závodu. Trať spojuje městské pasáže s permanentními závodními prvky a nezapomíná ani na španělskou historii – například zatáčka Curva de Hortaleza je pojmenována po místní čtvrti a El Bunker odkazuje na pevnosti z dob občanské války. Atraktivní layout zahrnuje rovinky, prudké brzdné zóny i technické sekce, což slibuje napínavé závody a vícero možností k předjíždění.

Jedním z vrcholů trati je bezesporu zatáčka La Monumental, prudce klopená pravotočivá zatáčka se sklonem 24 %, inspirovaná Zandvoortem a madridskou arénou Las Ventas. „Tahle část trati bude ikonická. Piloti tu pojedou rychlostí až 300 km/h a diváci dostanou dechberoucí podívanou,“ stojí v oficiálním prohlášení organizátorů. V této sekci má být instalována tribuna pro 45 000 fanoušků.

Video: Descubre el trazado completo de MADRING / Discover the complete MADRING layout | Madring

Trať rovněž nabídne vysokorychlostní průjezdy v okolí tréninkového centra Realu Madrid a další výrazné brzdné zóny, například do zatáčky 17. Finální sektor se vrací do areálu výstaviště IFEMA, kde bude umístěno zázemí týmů a VIP zóny. Poslední zatáčka, pojmenovaná The Park, se nachází u parku Juana Carlose I. Tato sekce připomíná klasické městské okruhy a nabídne technické výzvy, informuje Motorsport.com.

Stavba Madringu má být zahájena již během několika týdnů, přičemž první závod je plánován na září 2026. Trať bude vznikat v rámci společného podniku firem ACCIONA a Eiffage Construction, čímž se podařilo rozptýlit obavy ohledně zdržení výběrového řízení. Madrid se v roce 2026 podělí o pořádání španělské Grand Prix s Barcelonou, ale od roku 2027 se očekává, že hlavní město Španělska zůstane jedinou domácí zastávkou F1.