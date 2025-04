Sainz dokázal svou hodnotu: Williams těžil z jeho strategie v Saúdské Arábii

Veganský sen se rozplynul: Burgerový řetězec Hamiltona a DiCapria končí

Řetězec Neat Burger, který kdysi expandoval do Londýna, Milána i New Yorku, ukončil svůj provoz a zavřel všechny zbývající pobočky. Ambiciózní projekt zaměřený na rostlinnou stravu tak po několika letech končí, a to navzdory počátečnímu úspěchu a podpoře známých osobností.