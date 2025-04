Russell optimistou i v těžkých chvílích: Mercedes má nejlepší vůz od 2022

George Russell uvedl, že Mercedes má momentálně nejlepší porozumění aktuálním regulím, ale stále se snaží najít klíčový faktor, který by mu umožnil překonat McLaren.

Tým z Brackley měl od zavedení nových pravidel na začátku sezóny 2022 problémy s nalezením správné rovnováhy, což vedlo k pouhým pěti vítězstvím, z nichž čtyři přišly v loňské sezoně, dvě pro Russella a dvě pro Lewise Hamiltona. Ačkoli Mercedes vyvinul několik různých konceptů a experimentoval s nimi, stále nebyl schopen poskytnout konzistentní balíček.

Russell však nyní uvedl, že tým konečně začal chápat éru ground-effect, a přestože už se těší na nové specifikace pohonných jednotek v roce 2026, uznává, že současné tempo není dostatečné na to, aby se dostali před McLaren.

"Nemyslím si, že bychom to úplně 'podchytili', protože to platí, pokud vyhráváte každou závod," řekl Russell médiím. "Ale tohle je nejlepší, jak jsme kdy porozuměli těmto pravidlům, a asi i nejvíce jsme si jisti svým balíčkem. Ale to platí pro všechny ostatní týmy, upřímně řečeno, a hodnotí vás podle časů na kolo."

"Časy na kolo nejsou tak konkurenceschopné jako McLaren. Víme, kde mají své silné stránky a očividně to mají správně. A ve Formuli 1, když najdete ten správný bod, tak se od ostatních týmů vzdálíte, místo abyste se k nim přiblížili."

"Možná, kdyby tu byly ještě nějaké další roky těchto pravidel, ostatní týmy by přišly na to, co to je. Ale teď to nevíme, co je ta 'magická kulka', a myslím, že spousta týmů se těší na regulace pro rok 2026, které budou pro všechny trochu více konvenční."