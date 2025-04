Červené slunce nad Suzukou: Red Bull oslaví Hondu ikonickým zbarvením

Red Bull odhalil speciální zbarvení pro nadcházející Velkou cenu Japonska, čímž vzdává hold svému motorovému partnerovi Hondě. Suzuka bude poslední domácí zastávkou Hondy po boku týmu z Milton Keynes, než Red Bull od roku 2026 přejde na spolupráci s Fordem.

RB21 se představí o víkendu v bílé barvě inspirované ikonickým vozem Honda RA272, s nímž Richie Ginther v roce 1965 triumfoval v Mexiku a zajistil Hondě první vítězství ve Formuli 1. Design odkazuje na japonskou vlajku, přičemž odstín bílé se mírně liší od originálu kvůli optimalizaci hmotnosti. Metalická červená barva zdobí býky na krytu motoru, zatímco na přídi se objeví červené slunce, symbol Země vycházejícího slunce.

Historický odkaz podtrhují také upravená loga Hondy ve stylu 60. let a speciální vzpomínkové logo k výročí Gintherova triumfu. Vizuálně připomíná zbarvení, které Red Bull nasadil při Velké ceně Turecka 2021 – tehdy také jako poctu Hondě poté, co se kvůli pandemii nejel závod v Japonsku.

Nový design se podobá celoročnímu zbarvení týmu Racing Bulls, které zůstane nezměněné i pro tento víkend. Bílá a červená barva, považovaná v Japonsku za symbol štěstí, bude také symbolicky doprovázet Yukiho Tsunodu při jeho debutu za Red Bull. Čtyřiadvacetiletý Japonec nahradí Liama Lawsona a v týmu panují vysoká očekávání.

„Abych byl upřímný, nikdy jsem si nepředstavoval, že budu závodit za Red Bull právě při Velké ceně Japonska,“ přiznal Tsunoda na akci Hondy v jejím sídle v Aoyamě.

„Je to poslední rok partnerství Red Bullu s Hondou, takže mít možnost závodit v Suzuce za Red Bull Racing je osud. Všechno do sebe zapadlo přesně tak, jak mělo.

Samozřejmě, měl jsem radost, že jsem se připojil k Red Bullu, ale když jsem si to uvědomil pořádně, přišlo mi to až neskutečné.

Nechci si dávat příliš velké cíle, ale pro tuto Velkou cenu Japonska bych si přál dojet na stupních vítězů. Vím však, že to nebude jednoduché hned od začátku.

Nejdůležitější pro mě je nejdříve pochopit auto, jak se chová ve srovnání s VCARB. Pokud si jízdu dokážu přirozeně užívat už v prvním tréninku, výsledky se dostaví. A pokud by to vedlo k pódiu, bylo by to neuvěřitelné.“