Russell bez servítek: Mercedes byl v Imole mrtvý stroj

George Russell po Grand Prix v Imole nešetřil kritikou svého týmu Mercedes. Jasně řekl: „Byli jsme úplně pomalí a měli jsme štěstí, že jsme dojeli sedmí.“ Zatímco jeho mladý kolega Andrea Kimi Antonelli musel kvůli technickým problémům závod předčasně vzdát, Russell stále bojuje s problémy způsobenými vysokými teplotami, které Mercedes řeší už od loňska.





Russell k situaci řekl pro Sky Sports F1: „Nešlo o smůlu, prostě jsme byli mrtvě pomalí. Trendy jsou jasné: když je horko, jsme pomalí, když je chladno, jsme rychlí, a to platí už od minulého roku. Děláme všechno možné na nastavení vozu, ale je tam evidentně něco fundamentálně špatně.“

Podle něj není problém nový ani jedinečný: „Není to první závod sezony, kdy jsme byli pomalejší než Ferrari nebo dokonce než Williams, ale nějak jsme si vždycky dokázali vybojovat nějaký výsledek. Dnes jsme ale byli opravdu hodně šťastní, že jsme dojeli sedmí.“

Russell také popsal technické potíže, které začaly už na zahřívacím kole: „Bylo to zvláštní. Už při příjezdu na start jsem hlásil, že s autem něco není v pořádku, ale tým nic nezjistil a ten pocit mě trápil celých 60 kol.“

Zdá se, že problém je v přehřívání pneumatik: „Buď přehříváme přední nebo zadní kola, podle okruhu. A není to poprvé, co jsme to hlásili. Tentokrát ale měli naši soupeři poprvé opravdu dobrý závod, což nám nepomohlo.“

Tento problém s řízením teploty pneumatik tak zůstává největší výzvou pro Mercedes a hlavním důvodem, proč tým zatím nedokáže konkurovat nejrychlejším rivalům v různých podmínkách.