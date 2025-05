Rosberg podtrhuje Hamiltonova slova: SF-25 je nezvladatelný stroj

Nico Rosberg podpořil kritická slova Lewise Hamiltona na adresu Ferrari SF-25 a potvrdil, že vůz je skutečně obtížně ovladatelný. Podle bývalého mistra světa tento problém výrazně limituje výkonnost týmu a je nezbytné jej co nejdříve vyřešit.

Bývalý mistr světa v F1 Nico Rosberg podpořil kritiku Lewisa Hamiltona, který označil Ferrari SF.25 za „neovladatelné“. Sedminásobný šampion měl během prvního dne tréninků na Velkou cenu Španělska výrazné potíže, což potvrdil i ve svých rádiových zprávách směrem k závodnímu inženýrovi Riccardu Adamimu.

Rosberg byl přímo u okruhu a během přenosu Sky Sports F1 sledoval chování vozů zblízka. Před třetím tréninkem řekl: „Byl jsem na trati a sledoval jsem Lewise i Charlese, a mohu potvrdit, že Ferrari je skutečně těžko ovladatelné. Mělo výrazně větší nedotáčivost než ostatní vozy a zároveň i nečekané náhlé přetáčivé momenty. Prostě tam bylo víc různých problémů najednou," informuje Motorsport.com.

„Přesto jsou ale stále v boji, protože i přes tyto problémy s vyvážením je auto stále relativně rychlé, hlavně na dlouhých úsecích,“ doplnil Rosberg.

Šéf týmu Ferrari Fred Vasseur přiznal Hamiltonovu frustraci a po pátečních trénincích pro Sky Sports F1 komentoval: „Ráno jsme měli velmi dobré tempo, odpoledne už jsme se trochu trápili. Charles zajel solidní kolo, dokud nezvládl chybu v sedmé zatáčce, což by znamenalo zlepšení oproti prvnímu tréninku. Cílem ale není zajet jen několik dobrých sektorů, ale kompletní kolo.“

Vasseur dále vysvětloval problémy s nastavením: „Měli jsme větší potíže na začátku dlouhých stintů, ale nebyli jsme v tom sami. Trať byla velmi znečištěná a plná drobných kamínků. Celkově to byl dlouhý den plný sběru dat. Poprvé jsme zkoušeli nová přední křídla a dnes v noci nás čeká hodně práce.“

K Hamiltonovým komentářům dodal: „Jeho slova v rádiu byla možná trochu přehnaná, ale odjel také silný závěrečný stint na měkkých pneumatikách, kde byl téměř stejně rychlý jako nejlepší. To naznačuje, že auto asi nebylo tak špatné, jak se zdálo. Pro mě není důvod dělat z toho drama, pokud jsou jezdci zpátky a probíhá konstruktivní rozbor.“

Rosberg se Vasseura zeptal přímo na obtížnost SF25, na což šéf Ferrari odpověděl: „Není žádné tajemství, že máme problémy s vyvážením auta, které musíme zlepšit. Pokud ale dokážeme tyto problémy opravit a předvést dobrý závod, bude to v pořádku. Stejnou výzvu jsme řešili i v posledních víkendech.“

„Musíme se zlepšit v kvalifikaci, ale jde spíše o správné nastavení pneumatik a jejich správné zahřátí na začátku kola než o něco jiného. Vyvážení není perfektní, to je pravda, ale není to problém pouze nás, myslím, že to platí i pro ostatní týmy,“ uzavřel Vasseur.