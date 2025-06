Rosberg otevřeně: Hamiltonovo trápení ve Ferrari je vážné

Nico Rosberg, mistr světa z roku 2016 a současný expert televizní stanice Sky Sports, se znovu vyjádřil ke znepokojivé formě svého bývalého týmového kolegy Lewise Hamiltona. Po nevýrazném výkonu britského pilota ve Španělsku přiznal, že sledovat Hamiltonovo trápení ve Ferrari je „těžké“. Podle Rosberga není pochyb, že aktuální situace sedminásobného šampiona je vážná, informuje PlanetF1.

„Byl to šokujícím způsobem špatný závod,“ řekl Rosberg poté, co Hamilton v Barceloně dojel až šestý. Ačkoli se mu podařilo v kvalifikaci porazit Charlese Leclerca, v samotném závodě zcela postrádal tempo. Ferrari navíc přistoupilo k týmové režii a požádalo Hamiltona, aby Leclerca pustil před sebe – Monačan si nakonec dojel pro třetí pódium sezony. Hamilton naopak v závěru nestačil ani na Hülkenberga se Sauberem.

Rosberg zdůraznil, že Hamilton je známý svou silnou závodní fází, i když občas selže v kvalifikaci. Tentokrát však zklamal i v neděli, a co je horší – nedokázal si to vysvětlit. „Když nevíte, proč ztrácíte, je to jako být v mlze. Ztrácíte důvěru, nejen v auto, ale i v sebe.“

Lewis Hamilton po závodě neskrýval frustraci. „Nejhorší rovnováha vozu, co jsem kdy zažil,“ řekl novinářům a přes týmové rádio dodal: „S tímhle autem je něco špatně. Je to nejhorší, jaké kdy bylo.“ I při následných rozhovorech působil odevzdaně: „Byl to prostě špatný den. Strategie byla dobrá, tým svou práci odvedl, ale já jsem neměl co nabídnout.“

Na otázku, zda Ferrari dokáže najít příčinu, Hamilton reagoval skepticky: „Určitě ne. Asi je to jen mnou.“ Takové výroky jen potvrzují, že Hamiltonovo angažmá ve Ferrari se zatím ubírá zcela opačným směrem, než si mnozí – včetně něj samotného – představovali.

Z očekávaného začátku nové éry a potenciální cesty za osmým titulem se zatím stává psychicky i sportovně náročné období. A Rosberg, který Hamiltona zná víc než dobře, naznačuje, že pokud se situace brzy nezmění, může mít vážné důsledky nejen pro výsledky, ale i pro atmosféru v týmu.