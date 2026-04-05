Roman Staněk má za sebou premiéru v Super Formuli: První body, intenzivní souboje a zkušenosti

Roman Staněk na okruhu Motegi
Roman Staněk na okruhu Motegi, foto: Super Formule Media
Josef Mráček VČERA 13:41
Sdílej:

Roman Staněk si odbyl premiéru v Super Formula v Motegi, kde zažil náročný a proměnlivý víkend. Kakunošin Óta z týmu Dandelion Racing si připsal vítězství v obou závodech.

Český závodník Roman Staněk má za sebou premiérový víkend v japonské Super Formuli na okruhu Motegi, kde okusil jak náročné podmínky, tak strategické bitvy typické pro tuto sérii.

Svůj debut zahájil v sobotu velmi solidně. V deštivém závodě dokázal udržet koncentraci, vyvarovat se větších chyb a postupně se propracovat až na desáté místo, které znamenalo první body při jeho premiéře.

Nedělní program začal opět kvalifikací, v níž navázal na sobotní výkon Kakunošin Óta a vybojoval další pole position. Staňkovi se naopak tentokrát nedařilo a po zhoršeném výkonu obsadil až dvacátou příčku.

Podmínky na trati se mezitím výrazně změnily. Déšť ustoupil a jezdce čekal závod na suchu, který měl nabídnout odlišnou dynamiku i větší prostor pro strategii.

Samotný start ale ukázal, že ani ideální počasí nezaručuje klidný průběh. Óta přišel krátce po zhasnutí světel o vedení, které převzal Tošiki Óju, a pole se začalo rychle promíchávat.

Do komplikací se hned v úvodu dostal i Staněk. Po souboji s Tadasuki Makino si poškodil přední křídlo a musel absolvovat neplánovanou zastávku v boxech, což ho odsunulo na konec pole.

První kolo přineslo i další incidenty. Kolize více vozů znamenala kontakt mezi monoposty Tomoki Nodžiri a Igor Fraga, přičemž následně musel zasahovat safety car po výjezdu Rikuto Kobajaši mimo trať.

Neutralizace pomohla Staňkovi udržet kontakt se zbytkem pole. Po restartu se začal postupně posouvat vpřed a dostal se mimo jiné před Džudžu Nodaová.

Zásadní roli sehrála strategie zastávek. Část jezdců zamířila do boxů brzy, včetně vedoucího Ójua, ale postupně se ukázalo, že výhodnější je delší setrvání na trati.

Tuto variantu dokonale využil Óta, který se po zastávce v 19. kole dostal do čela a už ho nepustil. Stejnou strategii zvolil i Staněk, což mu pomohlo získat několik pozic, a po odstoupení Sacha Fenestraz z toho byla sedmnáctá příčka.

Za vítězným Ótou se seřadili Sena Sakaguči a Nirei Fukuzumi, zatímco výrazný posun předvedl Luke Browning. V čele šampionátu tak po víkendu vede Óta před Ritomo Iwasa, přičemž Staňkovi patří průběžná sedmnáctá pozice před dalším závodem na okruhu Autopolis.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Roman Staněk Super Formule GP Motegi (JPN)
Stalo se
Novinky
