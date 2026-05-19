Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.
Kimi Antonelli se po čtyřech závodních víkendech stal jednou z hlavních postav sezony. Nejenže sbírá vítězství, ale už dvakrát přepsal historické tabulky F1 a posunul hranice toho, co je možné v úvodu kariéry.
První výrazný milník přišel v Japonsku, kde se stal nejmladším lídrem šampionátu v historii ve věku 19 let a 216 dní. Díky vítězství se dostal do čela průběžného pořadí a vytvořil si náskok devíti bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem.
Další historický moment následoval v Miami, kde proměnil pole position v další vítězství. Tím se stal prvním jezdcem v historii F1, který dokázal vyhrát své první tři závody z pole position.
Jeho náskok v šampionátu se tak po čtyřech závodech zvýšil už na 20 bodů, což potvrzuje jeho mimořádnou formu i konzistenci v úvodu sezony.
Toto Wolff pro Gazzettu dello Sport uvedl, že očekával silný vstup svého mladého jezdce, ale realita předčila očekávání: „Absolutně ano, jsem překvapený. Očekával jsem dobrý start, ale tři vítězství v řadě jsme nečekali.“
Zároveň ale zdůraznil, že výsledky nejsou náhoda, nýbrž důsledek výkonu na trati. „To, co na tomto sportu milujeme, je, že stopky nikdy nelžou. A ty říkají, že Kimi si poslední tři závody zaslouženě vyhrál,“ uvedl Wolff, jak citují výše uvedené zdroje.
Wolff se vyjádřil i k výkonnosti George Russella, který měl podle něj v Miami smůlu i vlastní chyby. „Russell si nevedl tak dobře, v některých případech kvůli problémům týmu, smůle a v Miami i kvůli vlastním chybám. Ale víme, jakou má hodnotu a že se vrátí silný,“ dodal šéf Mercedesu.
Antonelliho start přitom nebyl bez komplikací. V Austrálii havaroval v závěru třetího tréninku, což zkomplikovalo přípravu, ale tým dokázal vůz rychle opravit a Ital následně dojel druhý v závodě, čímž pokračoval ve své sérii pódií.
Wolff jeho styl závodění popsal s nadsázkou: „Je snazší uklidnit někoho, kdo je divoký, než zrychlit osla,“ řekl pro PlanetF1 a další média. Zároveň dodal, že Antonelliho výkony mu připomínají jeho motokárové a juniorskými formulemi nepoznamenaný, čistý styl jízdy.
Další zastávkou sezony je Velká cena Kanady v Montrealu, kde se pojede třetí sprintový víkend roku. Přestože Antonelli v hlavních závodech Grand Prix patří k nejvýraznějším jezdcům letošní sezony, ve sprintových závodech zatím na pódiové umístění nedosáhl.
