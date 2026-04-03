McLaren stanovuje prioritu číslo jedna: Kvalifikace musí být o rychlosti, říká Andrea Stella

Oscar Piastri, foto: McLaren
Josef Mráček 3. dubna 2026 22:48
Šéf týmu McLaren Andrea Stella jasně pojmenoval klíčovou oblast, na kterou se chce stáj v souvislosti s debatami o pravidlech pro rok 2026 zaměřit. Kvalifikace je podle něj absolutní prioritou číslo jedna.

Šéf stáje McLaren Andrea Stella otevřel další zásadní téma v debatách o pravidlech Formule 1 pro rok 2026. Během neplánované dubnové pauzy se totiž mají rozběhnout intenzivní jednání mezi týmy, FIA a Formula One Group, přičemž jedním z hlavních bodů bude paradox současné generace vozů – více předjíždění, ale horší pocit za volantem.

Nová technická pravidla sice přinesla výrazné oživení soubojů na trati, zároveň však odstartovala vlnu kritiky ze strany samotných jezdců. Ti čím dál častěji upozorňují na to, že kvůli omezením baterie nemohou jet kvalifikační kolo naplno od začátku do konce.

Právě kvalifikace se podle Stelly stává slabým místem celého konceptu. „Myslím, že jako komunita Formule 1 jsme si určili prioritu číslo jedna – samozřejmě s výjimkou bezpečnosti,“ uvedl Ital během víkendu na Suzuce.

Debaty o bezpečnosti přitom zůstávají nadále prioritou, zejména v kontextu situací, kdy vozy jedoucí vpředu zpomalují kvůli šetření energie, což může být nebezpečné pro jezdce za nimi. McLaren však upozorňuje, že vedle bezpečnosti je nutné řešit i samotný charakter jízdy.

„Z pohledu výkonu a samotného řízení jsme jako hlavní příležitost identifikovali kvalifikaci,“ pokračoval Stella a naznačil, že právě jednorázové měřené kolo by mělo znovu odměňovat čistou rychlost a odvahu.

Max Verstappen

Max Verstappen komentuje nehodu Olivera Bearmana a rizika ‚mushroom módu‘

Současná realita je však podle Stelly výrazně odlišná od toho, na co byli jezdci v minulosti zvyklí. Kvůli nutnosti šetřit energii musí často volit netradiční styl jízdy – v zatáčkách ubrat, aby mohli naplno využít baterii na rovinkách. V praxi to znamená, že rychlejší průjezd zatáčkou paradoxně nemusí vést k lepšímu času na kolo.

„Je potřeba zajistit, aby byli odměněni ti jezdci, kteří dokážou nejlépe využít přilnavost pneumatik,“ zdůraznil Stella. Nepřímo tím poukázal na to, že se z kvalifikace vytrácí jeden z jejích základních principů – odměna za odvahu a jízdu na limitu.

Jako konkrétní příklad uvedl Suzuka Circuit, kde se podle něj nedostatky současných pravidel ukazují velmi zřetelně. „Právě tady v Suzuce se kvůli omezené energii naplno odhalují limity současných pravidel,“ vysvětlil.

Legendární zatáčky tím podle něj ztrácejí svůj charakter. „Například Degner One je dnes zatáčka, kterou projíždíte spíš s ubráním plynu a jen ji ‘proplujete’,“ popsal situaci, která by ještě před několika lety byla pro jezdce nemyslitelná.

Podobný problém se týká i navazující pasáže. „Mezi Degner One a Degner Two se navíc musíte vyhnout přidání plynu, protože by to nebylo efektivní z hlediska využití baterie,“ dodal Stella s tím, že efektivita nyní převažuje nad přirozeným instinktem jet na maximum.

Proměna je podle něj patrná i na dalších ikonických místech okruhu. „Tohle bývala zatáčka, kterou jezdci pravidelně zmiňovali jako jednu z nejnáročnějších,“ připomněl.

Dnes už ale podle něj nejde o odvahu. „Už nepřemýšlíte o tom, že tam získáte půl desetiny tím, že do zatáčky opravdu ‘jdete naplno’,“ shrnul změnu přístupu, která podle něj narušuje samotnou podstatu kvalifikace jako vrcholu jezdeckého umění.

Zároveň však přiznává, že najít řešení nebude jednoduché. „Není vůbec zřejmé, jak přesně toho dosáhnout,“ uvedl otevřeně.

Přesto zůstává opatrně optimistický. „Čeká nás ještě několik jednání mezi týmy, FIA a Formulí 1, tak uvidíme, jaký pokrok se podaří udělat. Myslím ale, že je to něco, co bychom měli zavést,“ uzavřel.

