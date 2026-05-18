McLaren zvyšuje tlak na soupeře. V Kanadě nasazuje další novinky

Šéf týmu McLaren Andrea Stella uvedl, že tým povzbudily výsledky nových vylepšení nasazených v Miami, které podle něj fungovaly podle očekávání. McLaren tak do nadcházející Velké ceny Kanady vstupuje s dalším balíkem úprav, jenž má posunout výkonnost monopostu ještě o krok dál.
Sezona pokračuje tento víkend Velkou cenou Kanady a McLaren přijíždí do Montrealu s výrazně posíleným sebevědomím. Po zatím nejlepším výkonu roku v Miami vstupuje tým vedený Andrea Stellou do dalšího závodního víkendu s optimismem, který však stále doprovází opatrnost typická pro mimořádně vyrovnané současné pole.
Miami přineslo McLarenu první double podium sezony. Lando Norris dojel druhý a Oscar Piastri hned za ním třetí. Šlo o výsledek, který nejen potvrdil zlepšenou formu, ale také naznačil, že nedávné technické úpravy začínají skutečně přinášet očekávaný výkon.
Do vývoje navíc promluvila i neplánovaná závodní pauza po zrušení Velkých cen Bahrajnu a Saúdské Arábie. Týmy tak dostaly nečekaný prostor pro práci na vývoji monopostů a McLaren tuto příležitost podle všeho využil velmi efektivně.
Šéf týmu Andrea Stella po závodě v Miami otevřeně popsal současné rozložení sil v poli. „Když se podíváme na konkurenceschopnost, máme nyní čtyři týmy, které dělí velmi malé rozdíly v čase na kolo,“ uvedl.
Z jeho pohledu už nelze mluvit o jasné dominanci jediného týmu. „Možná má stále mírnou výhodu Mercedes, ale jinak je to tak těsné, že pole position mohli klidně získat Antonelli, Leclerc, jeden z našich jezdců nebo Verstappen,“ dodal Stella.
Současná situace podle něj posouvá rozhodování v závodech do detailů. „Čtyři týmy jsou teď tak blízko, že rozdíl dělá hlavně provedení, optimalizace a adaptace na podmínky, ne dominance jednoho týmu,“ vysvětlil šéf McLarenu.
Zároveň ale připustil, že Miami bylo pro tým důležitým potvrzením správného směru vývoje. „Je to pozitivní den a dobrá zpráva pro McLaren, protože to znamená, že upgrady fungovaly dobře,“ uvedl Stella.
Podle něj navíc vývojový závod v Miami probíhal napříč týmy různě. „Ferrari mělo podle množství konzistentnější balík vylepšení než Red Bull nebo McLaren, ale my jsme spokojeni, že jsme z toho našeho dokázali vytěžit výkon,“ vysvětlil.
McLaren zároveň potvrzuje, že vývoj monopostu zdaleka nekončí. Šéf týmu Andrea Stella naznačil, že další novinky by mohly dorazit už na Velkou cenu Kanady: „Necháváme si otevřené, že do Kanady přivezeme další novinky. Jsme tedy poměrně povzbuzeni,“ uvedl směrem k nadcházejícímu závodnímu víkendu.
Optimismus v týmu ale nesdílí jen vedení. Lando Norris připustil, že výsledek z Miami posílil důvěru, zároveň však varoval před přehnanými očekáváními.
„Bylo by hloupé necítit po takovém víkendu sebevědomí, když jsme se tolik zlepšili,“ řekl Norris. Zároveň ale upozornil, že Montreal nemusí McLarenu sedět stejně jako Miami.
„Je to trať, kde Mercedes v minulosti býval velmi silný. I když jsme byli rychlí, oni stejně vypadali dobře,“ poznamenal britský jezdec.
Norris tak zdůraznil, že jeden povedený závod neukazuje celý obraz. „V F1 je příliš snadné dělat závěry z jednoho víkendu. Musíme být silní na různých typech tratí – na městských, rychlých, horkých i chladných,“ uzavřel.
McLaren tak vstupuje do Velké ceny Kanady jako tým, který potvrdil zlepšení, ale zároveň zůstává realistický. Miami naznačilo potenciál, Montreal má ukázat, zda jde o stabilní vzestup, nebo jen o jednorázový výkyv formy.
