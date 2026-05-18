Carlos Sainz absolvoval první jízdu na madridském okruhu Madring

Carlos Sainz Jr. absolvoval první kolo na zcela novém okruhu pro Velkou cenu Španělska v Madridu, který se letos poprvé představí v kalendáři Formule 1.
Nový madridský okruh Madring se postupně rýsuje a rozhodně patří mezi nejočekávanější projekty Formule 1 posledních let. Trať, která bude jedinou novinkou v letošním kalendáři, hostí Velkou cenu Španělska 13. září. Organizátoři mezitím dál odhalují podobu moderního městského okruhu vznikajícího v blízkosti letiště Barajas.
Prvním jezdcem, který měl možnost projet část nové tratě, se stal Carlos Sainz jr.. Rodák z Madridu, jenž byl minulý rok jmenován ambasadorem projektu, usedl za volant Fordu Mustang GT a absolvoval inaugurační jízdu po stále nedokončeném okruhu. Madring nyní čeká jedna z klíčových fází příprav – závěrečná inspekce FIA je plánovaná na konec měsíce.
Pro jezdce stáje Williams Racing měl tento okamžik i silný osobní význam. V sezoně 2026 bude společně s Fernandem Alonsem reprezentovat domácí fanoušky a právě Carlos Sainz Jr. se má stát jednou z hlavních tváří nové madridské Grand Prix.
Největší pozornost při prvním představení okruhu vzbudila ikonická zatáčka La Monumental. Klopená pravotočivá pasáž dlouhá téměř 500 metrů nabídne náklon až 24 stupňů a podle současných plánů půjde o nejdelší zatáčku v celém kalendáři Formule 1. Organizátoři věří, že právě tato sekce se stane charakteristickým symbolem nového okruhu.
Sainz během své jízdy vysvětlil, proč by La Monumental mohla výrazně ovlivnit samotné závodění. „Má náklon 24 stupňů a táhne se téměř půl kilometru, tedy asi 500 metrů,“ popsal španělský jezdec. Podle něj by právě výrazné klopení mohlo otevřít více možností pro souboje kolo na kolo.
„Umožní to jezdit vedle sebe, hlavně při snaze dostat se z turbulentního vzduchu. Můžete jet nahoře nebo dole, podobně jako v Zandvoortu,“ vysvětlil Sainz. Právě s nizozemským okruhem Circuit Zandvoort bývá La Monumental často srovnávána, především kvůli výraznému klopení a stadionové atmosféře.
Zandvoort si v posledních letech získal popularitu díky své ikonické třetí zatáčce, která se stala jedním z nejvýraznějších míst moderní Formule 1. Madrid by nyní mohl převzít část této identity, zvlášť v době, kdy nizozemská Grand Prix po sezoně 2026 z kalendáře definitivně zmizí.
Sainz navíc upozornil, že La Monumental nebude pouze klasickou klopenou zatáčkou. „Na konci trať nejprve stoupá a potom klesá, takže nejde jen o obyčejné klopení. Je to klopení nahoru a dolů zároveň,“ popsal unikátní profil zatáčky.
Organizátoři zároveň plánují vytvořit kolem této sekce obrovský tribunový komplex pro přibližně 45 tisíc fanoušků. Atmosféra by tak měla připomínat stadion obepínající jednu jedinou zatáčku.
„Tribuny budou kolem celé zatáčky. Myslím, že právě tohle bude charakteristické místo celého okruhu,“ uvedl Sainz. Podle něj se podobná koncepce v současném kalendáři Formule 1 objevuje jen zřídka. „Nemyslím si, že něco takového na mnoha místech existuje,“ dodal.
Samotný Madring má nabídnout kombinaci městského okruhu a moderní permanentní tratě. První sektor připomíná klasickou pouliční trať s úzkými pasážemi a bariérami blízko asfaltu, zatímco druhá část se otevírá do rychlých a širokých sekcí.
Právě tato proměnlivost udělala na Sainze největší dojem. „Upřímně? Je to působivé,“ přiznal po jízdě. „Nečekal jsem, že si to užiju až tak moc. Nečekal jsem, že trať bude tak plynulá a široká, kde se můžete o auto opírat opravdu dlouho.“
Španělský jezdec zároveň zdůraznil, že skutečný potenciál okruhu se ukáže až s monoposty Formule 1. „Když jsme byli rychlí už v tomhle autě, tak si představte monopost Formule 1,“ poznamenal. Podle něj budou vysoké rychlosti v kombinaci se slepými horizonty představovat pro jezdce obrovskou výzvu.
Závěrem Sainz vyzdvihl kontrast mezi jednotlivými částmi tratě, který má být jedním z hlavních poznávacích znaků Madringu. „Přejedete z velmi utažené městské části do slepé zatáčky, kde najednou nevidíte vůbec nic, a pak se trať úplně otevře,“ popsal. „Je to, jako kdybyste prošli obrazovkou do úplně jiného světa a na jiný okruh.“
Právě spojení dvou odlišných charakterů tratě by mohlo z Madridu vytvořit jednu z nejvýraznějších nových destinací moderní Formule 1. Organizátoři věří, že Madring nabídne nejen atraktivní podívanou pro fanoušky, ale také okruh, který jezdcům poskytne více možností k předjíždění i intenzivnějším soubojům na trati.
