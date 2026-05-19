Max Verstappen míří zpět na Nürburgring. Cíl je jasný

Josef Mráček VČERA 12:51
Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.

Max Verstappen absolvoval svou premiéru v legendárním vytrvalostním závodě na Nordschleife ve voze Mercedes-AMG GT3, který sdílel s Julesem Gounonem, Lucasem Auerem a Danielem Juncadellou. Už od začátku víkendu patřila jejich posádka mezi nejrychlejší.

Podle reportů z průběhu závodu držel tým zhruba čtyři hodiny před cílem výrazný náskok a směřoval k vítězství. Zlom ale přišel kvůli poruše hnacího hřídele, která vyřadila vůz #3 z boje o čelo.

 Ačkoliv se posádka ještě dokázala vrátit zpět do závodu, ztráta už byla příliš velká. Konečná klasifikace ji odsunula až na 38. místo, což výrazně neodpovídalo průběhu většiny závodu.

Po skončení podniku Verstappen připustil, že by se na Nürburgring rád v budoucnu vrátil. „Samozřejmě, určitě se o to pokusím. Vždy to ale trochu záleží na mém programu,“ uvedl.

Zároveň vysvětlil, co ho na vytrvalostních závodech přitahuje. Vyzdvihl zejména týmovou spolupráci, dlouhou závodní distanci i extrémní náročnost Nordschleife. „Baví mě soutěžení, vytrvalostní závody, kde se dělíte o auto s týmovými kolegy, 24hodinový závod tady a trať je extrémně náročná. Je to prostě celý balík,“ řekl.

Mercedes míří do Kanady s velkým upgradem. Toto Wolff krotí očekávání

Bezprostředně po závodě také reagoval na emoce svého týmového kolegy Julese Gounona, který těžce nesl ztrátu vítězství. Verstappen mu stručně vzkázal: „Vrátíme se, kámo.“

Spekulace o dalších startech na Nordschleife přicházejí v době, kdy Verstappen opět otevírá otázku své budoucnosti ve Formuli 1. Přestože má smlouvu s Red Bull Racing až do roku 2028, opakovaně kritizoval připravovaná pravidla pro rok 2026, která označil například jako „Formule E na steroidech“.

Podle dalších zdrojů z paddocku se Verstappen dlouhodobě nebrání ani aktivitám mimo F1, pokud mu to program dovolí. Jeho účast v roce 2027 tak zatím zůstává otevřená, ale s jasným zájmem o návrat a boj o vítězství na Nordschleife.

